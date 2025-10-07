Horoskopi i Paolo Fox për sot, e martë 7 tetor 2025

Zbuloni çfarë parashikojnë yjet për këtë të martë të tetorit: një ditë që për disa shenja sjell energji, guxim dhe frymëzim, ndërsa për të tjerat kërkon kujdes, durim dhe vetëkontroll.
♈ Dashi
Një tjetër ditë që nis me Hënën në shenjë dhe me shumë dëshirë për të bërë gjëra. Je “multitasking”: në këtë periudhë mund të merresh me shumë gjëra njëherësh, madje edhe me më shumë persona, kompani apo marrëveshje; mund të kultivosh miqësi të reja, edhe në qytete të tjera. Me pak fjalë, je plot energji pozitive dhe kjo të jep një avantazh ndaj të tjerëve, sepse sigurisht ti nuk je tipi që rri gjatë duke menduar çfarë duhet bërë. Megjithatë, nxitimi është, si gjithmonë, një këshilltar i keq — zakonisht vepron para se të reflektosh mbi atë që sapo ke bërë. Në çdo rast, je nën ndikimin e një horoskopi të mirë. Për më tepër, Mërkuri nuk është më në kundërshti dhe kjo ndihmon edhe ata që duhet të sqarojnë disa mosmarrëveshje.
REFLEKTIME DHE NJË PËRTHYERJE MË E THELLË E QIELLIT TË SOTËM:
Një ditë e re hapet me Hënën në shenjën tënde, e cila sjell me vete një shtysë natyrale për veprim dhe një vitalitet të madh të brendshëm. Nga ana psikologjike, ndodhesh në një fazë të efikasitetit të madh: mendja jote është e shpejtë, gati për të menaxhuar njëkohësisht angazhime të ndryshme, duke krijuar lidhje edhe jashtë kontekstit të zakonshëm shoqëror apo profesional. Nga pikëpamja psikologjike, kjo prirje mund të përbëjë një avantazh konkurrues. Në plan kulturor, je në një moment zgjerimi: i lirë nga pengesat e së kaluarës, tani mund të përballosh edhe keqkuptimet me më shumë qartësi dhe hapje. Ndikimi i Mërkurit, që nuk është më në pozicion të pafavorshëm, favorizon dialogun dhe zgjidhjen e konflikteve.
—
♉ Demi
Këtë javë ke një marsh më shumë nga ana sentimentale, por çështjet ekonomike rikthehen në plan të parë. Bëj kujdes nëse ke ndonjë kontratë që skadon apo ndonjë rinovim që lidhet me shtëpinë, sepse me Mërkurin në kundërshti mund të ketë situata që duhen sqaruar. Sidomos tani, është një periudhë ku nervozizmi mund të marrë epërsi. Nuk do të doja që ditët e 2 dhe 3 tetorit, po të mendosh pak, të kenë hapur ndonjë tension apo debat që tani duhet sheshuar sa më shpejt.
REFLEKTIME DHE NJË PËRTHYERJE MË E THELLË E QIELLIT TË SOTËM:
Në këtë javë dukesh sikur mishëron shpirtin e të dashuruarve të Shekspirit, me një marsh më shumë në anën sentimentale: dashuria dhe marrëdhëniet marrin forma të gjalla, pothuajse teatrale, si në një skenë të “Ëndërr e një nate vere.” Ka projekte të reja apo plane për t’u ndjekur, duhet të gjesh ekuilibrin e duhur. Nën sipërfaqe, tensioni nervor mund të të kujtojë ankthin e protagonistëve të romaneve psikologjike të shekullit XIX, ku shqetësimet e brendshme rrezikojnë të pasqyrohen në marrëdhëniet me të tjerët. Përballja menjëherë me këto çështje të mbetura pezull, me kthjelltësi dhe vetëdije, do të lejojë rivendosjen e ekuilibrit si në aspektin emocional ashtu edhe në atë material.
—
♊ Binjakët
Mund të mbështetesh tek yje të mirë, dhe nga data 13 edhe tek Venusi i favorshëm, ndaj shpresoj me gjithë zemër që të kesh mundësi jo vetëm të konfirmosh një ndjenjë, por edhe të kapërcesh ndonjë trishtim të së kaluarës. Kam folur kohët e fundit për fundjava paksa të lodhshme, ku ka qenë e vështirë të gjesh vërtet qetësinë; ndoshta në marrëdhëniet me partnerin, për ndonjë heshtje të tepërt ose për ndonjë situatë të paqartë, kanë lindur polemika. Ti e di që je person që do të flasë dhe të veprojë; është e qartë se ndonjëherë përballesh me njerëz më dembelë se ti, dhe mund të lindin komplikime.
REFLEKTIME DHE NJË PËRTHYERJE MË E THELLË E QIELLIT TË SOTËM:
Tek Binjakët rreh tema e dyzimit, aq e dashur për Pirandellon dhe “Një, asnjë dhe njëqind mijë”, ku çdo marrëdhënie gërmon identitete të shumëfishta, rrjete keqkuptimesh dhe vrulli. Në gjeste dhe në fjalë, kërkimi i kuptimit dhe komunikimit shndërrohet nganjëherë në një labirint — një ndjekje të tjetrit që është gjithashtu një arratisje nga vetja. Ankthi binjakor kujton atë të personazheve të ndryshueshëm të Virginia Woolf-it, gjithmonë në prag midis shumë botëve emocionale, në kërkim të një plotësie që, ndoshta, vetëm pajtimi me vetveten mund ta ofrojë.
—
♋ Gaforrja
Sot duhet t’u kushtosh vëmendje emocioneve. E di që je një person me humor të ndryshueshëm: ka ditë kur gjithçka shkon mirë dhe të tjera ku gjithçka duket më e vështirë për t’u menaxhuar. Duhet të kesh vënë re që nga e hëna njëfarë tensioni të tepërt, dhe edhe sot këshilla është për qetësi. Nga nesër do të vijë rikuperimi: fundjavat e tetorit do të jenë intensive. Të rekomandoj të organizosh diçka të bukur mes së premtes dhe së dielës, sidomos nëse ke një person të dashur me të cilin ka pasur ndonjë problem të vogël; do ta kujtoj me kohë.
REFLEKTIME DHE NJË PËRTHYERJE MË E THELLË E QIELLIT TË SOTËM:
Ashtu si në romanin “Në kërkim të kohës së humbur” të Proustit, Gaforrja udhëhiqet nga dallgët e kujtimeve dhe ndjesive, në një lëvizje të alternuar të hapjeve dhe mbylljeve. Ankthi dhe kulmet emocionale i referohen brishtësisë së shpirtit njerëzor, gjithmonë të pezulluar midis dëshirës për strehim dhe asaj për pjesëmarrje. Kujtimi sugjeron se forca e lidhjeve rinovohet përmes vëmendjes ndaj detajeve dhe guximit për t’u afruar sërish, duke gjetur forma dhe kuptime të reja edhe në gjërat e vogla dhe në gjestet e pajtimit.
—
♌ Luani
Nuk mund të mos shikosh drejt së ardhmes me optimizëm; sot ky optimizëm shndërrohet në energji pozitive, pasi Hëna është e favorshme. Për fat të keq, Marsi në disonancë sjell gjithmonë ndonjë shqetësim të vogël apo lodhje. Nëse shkon në shtrat i kënaqur, edhe pse i lodhur, është në rregull; përndryshe, përpiqu të ulësh ritmin. Nervozizëm në horizont, por edhe konfirmime, sepse nga data 13 Venusi do të mbrojë dashurinë.
REFLEKTIME DHE NJË PËRTHYERJE MË E THELLË E QIELLIT TË SOTËM:
Figura e Luanit kujton traditën e madhe të poemave kalorësiake, epope të heronjve diellorë. Optimizmi dhe lodhja bashkëjetojnë, si tek “Orlando Furioso”, mes energjive tërheqëse dhe krizave të papritura të identitetit. Në momentet e qetësisë së natës, kur heroi i lejon vetes lodhjen, letërsia mëson se edhe luftëtari më krenar, për t’u rilindur, duhet të mësojë të matë forcat dhe të kërkojë ngushëllim në dashuri. Gjej hapësira për të qetësuar shpirtin tënd, të mbushur me emocione të shumta në këtë periudhë të veçantë të vitit.
—
♍ Virgjëresha
Forcë dhe guxim — ky qiell dhuron ndjesi pozitive. Për më tepër, e mërkura dhe e enjtja do të jenë ditë të dobishme për të rigjetur pak qetësi, veçanërisht nëse ke përjetuar një rënie mes së shtunës dhe së dielës. Fundjava e fundit ka qenë e ndërlikuar: kush ka një histori në krizë ka përjetuar vështirësi, kush frekuenton prej pak kohësh një person ndoshta është mërzitur, të tjerë kanë përjetuar situata pak të kënaqshme ose të pashpërblyera. Megjithatë, për fat të mirë, siç është shpjeguar disa herë, nga pjesa e dytë e këtij muaji edhe ndjenjat do të kthehen në plan të parë.
REFLEKTIME DHE NJË PËRTHYERJE MË E THELLË E QIELLIT TË SOTËM:
Ashtu si në “Edukatën sentimentale” të Flaubert-it, Virgjëresha jeton kërkimin e ekuilibrit të duhur midis detyrës dhe dëshirës, midis disiplinës dhe shtysës emocionale. Tensioni midis përsosmërisë së pritjeve dhe meskinitetit të realitetit përkthehet në melankoli, por edhe në një punë të brendshme për përmirësimin e shpirtit. Forca e Virgjëreshës qëndron ndonjëherë në pranimin e kufijve të saj dhe në kuptimin se edhe në papërsosmëri mund të fshihet mundësia e një lumturie më të vërtetë.
—
♎ Peshorja
Hëna e kundërt që nga dje vë në rrezik emocionet e tua. Ti përpiqesh gjithmonë t’u pëlqesh të tjerëve, je një person që do të jetojë në situata të qeta dhe paqësore. Por kur e humb durimin – të shpëtojë kush të mundet! Nuk do të doja që në këto ditë të jesh bërë pak si shumë i zemëruar, pak si shumë nervoz; me pak fjalë, me këtë qiell dhe me Jupiterin në kundërshti, ndoshta është më mirë të gjesh një kompromis dhe, nëse ka konflikte, në vend që të përballesh me tensione të forta, do të ishte më mirë të shmangësh teprimet.
REFLEKTIME DHE NJË PËRTHYERJE MË E THELLË E QIELLIT TË SOTËM:
Peshorja e jeton thirrjen e saj në harmoninë e vështirë të pasioneve, të ngjashme me figurat shekspiriane të “Shumë zhurmë për asgjë”. Shumë zhurmë, shumë fjalë, për të mos thënë asgjë. Përpjekja për të ruajtur qetësinë brenda vetes dhe tek të tjerët e vë durimin në provë, edhe pse mbetet një ushtrim fisnik. Të dish kur të heshtësh, kur të lëshosh pe dhe kur të pohosh veten është arti i hollë që dallon personazhet më të pjekur si në romane, ashtu edhe në jetë — dhe gjithashtu të lindurit e kësaj shenje.
—
♏ Akrepi
Vazhdon kjo fazë që i shtyn njerëzit krijues dhe ata që kanë aktivitet privat të shfaqin aftësitë e tyre. Fiton kush ka aftësi të mirë veprimi dhe përgatitjeje. Është e qartë se Jupiteri ofron mundësinë e duhur, e cila megjithatë duhet shfrytëzuar në maksimum. Një tjetër ditë interesante, edhe pse nesër dhe pasnesër mund të shfaqet pak nervozizëm. Nuk do të duash të dëgjosh ata që thonë gjëra që nuk të pëlqejnë, por nganjëherë përballja mund të të shërbejë për të kuptuar nëse me të vërtetë diçka nuk po shkon siç duhet dhe për ta ndrequr.
REFLEKTIME DHE NJË PËRTHYERJE MË E THELLË E QIELLIT TË SOTËM:
Tema e Akrepit është hija, thellësia ekzistenciale e eksploruar nga Dostojevski në romanet e tij dhe nga Kafka në labirintet e shpirtit njerëzor. Loja zhvillohet gjithmonë midis fuqisë së vullnetit dhe nevojës për transformim, midis shtysës krijuese dhe asaj vetëshkatërruese. Akrepi i vërtetë ka guximin të përballet me të tjerët dhe me anën e tij të errët, duke ditur se vetëm kjo mund të sjellë rigjenerim dhe shpëtim.
—
♐ Shigjetari
Ky është një moment i veçantë për ty, ndien një shtysë të jashtëzakonshme që të çon larg. Kontrata dhe marrëveshje me shumë njerëz dhe kompani. E kemi parë që pjesa e parë e vitit ka qenë e mërzitshme, e mbyllur, ndërsa tani diçka më në fund po lëviz. Po e përsëris, sepse do të doja që edhe ata që janë ndjerë disi të zhgënjyer të rifitonin besimin, entuziazmin dhe dëshirën për të bërë. Yje të rëndësishëm për dashurinë, të cilët në disa raste mund të ndihmojnë të tejkalosh një krizë të vogël.
REFLEKTIME DHE NJË PËRTHYERJE MË E THELLË E QIELLIT TË SOTËM:
Shigjetari mishëron shpirtin e udhëtimit, si Marko Polo në “Il Milione”: udhëtimi është zbulim jo vetëm i botës, por edhe i sigurisë së re të brendshme. Krizat e së kaluarës janë stacione të një udhëtimi ku çdo ndalesë bëhet burim mësimi dhe rilindjeje. Letërsia e aventurës mëson se pasuria e vërtetë qëndron në aftësinë për t’u hapur ndaj së panjohurës dhe për të imagjinuar horizonte të reja. Ja pse në jetën e çdo të linduri të kësaj shenje është gjithmonë e rëndësishme të imagjinojë një rrugë paralele më të lirë dhe më të kënaqshme sesa ajo e përditshme.
—
♑ Bricjapi
Ashtu si dje, edhe sot kjo Hënë e kundërt të gjen të lodhur; shumë gjëra për të bërë, shumë situata për t’u menaxhuar. Në një farë mënyre, e ke zgjedhur vetë këtë angazhim dhe tani duhet të pedalosh; gjithsesi, kur ka qenë ndonjëherë Bricjapi pa punë? Ndonjëherë detyrimet janë të shumta: nëse sot nuk arrin të bësh gjithçka që ke pasur në mendje, shtyje për nesër. Bëj kujdes në marrëdhëniet me Dashin dhe Gaforren. Janë ditë të ngarkuara dhe brenda teje, herë pas here, me Jupiterin në kundërshti, lind dëshira për t’i hedhur të gjitha poshtë. Rezisto.
REFLEKTIME DHE NJË PËRTHYERJE MË E THELLË E QIELLIT TË SOTËM:
Bricjapi sjell në mendje figurat e mëdha tragjike të letërsisë, nga Makbethi te Fausti, të thirrur për të mbajtur peshën e përgjegjësive të tyre deri në kufi. Lufta e pandalshme drejt majës bëhet shpesh metaforë e një ngjitjeje të lodhshme që ndodh edhe brenda vetes. Dhe, si në romanet e formimit, të dish kur të ndalesh, të reflektosh dhe të dëgjosh veten është mësimi më i vështirë dhe më i çmuar për ata që aspirojnë të mbajnë frytet e përpjekjeve të tyre.
—
♒ Ujori
Po afrohemi me një ditë të dobishme dhe interesante; madje do të thoja të paraprish kohën, sepse më pas, të mërkurën dhe të enjten, do të ketë një rënie të vogël fizike. Të arrish të bësh gjithçka nuk është e lehtë: Ujori ka nevojë për hapësira dhe argëtim. Mërkuri kthehet në një aspekt konfliktual, diçka mund të mos shkojë si duhet. E kujtoni horoskopin tim të gushtit? Në muajin e verës ka pasur probleme me paratë, vonesa; prandaj kush ka një kontratë në diskutim ose një situatë të veçantë, mund të përjetojë ende ndonjë vështirësi.
REFLEKTIME DHE NJË PËRTHYERJE MË E THELLË E QIELLIT TË SOTËM:
Ujorët janë shpirtra të trazuar, banorë të përkohshëm të së ardhmes, të angazhuar për të pajtuar realitetin dhe dëshirën. Ecuria mes pengesave dhe vonesave është si ngjitja e Zairës tek “Qytetet e padukshme” të Calvinos. Çdo krizë që përjeton shndërrohet në mundësi për të rimenduar shoqërinë dhe vendin tënd në botë. Nga lodhja e së tashmes lind një shpresë e re për të ardhmen, një arkitekturë e re e lumturisë që kërkon besim në mundësinë e ndryshimit.
—
♓ Peshqit
Duhet të bësh diçka më shumë për të punuar më mirë, për të arritur përfitime, sepse do të ishte mëkat të mos shfrytëzoje Jupiterin, Marsin dhe Mërkurin, të gjithë në aspekt të shkëlqyer. Në këtë periudhë, sytë janë të kthyer nga ti; kush ka tashmë një përvojë të mirë dhe di të bëjë mirë punën e vet, jam i sigurt se është tashmë i kënaqur. Të rinjtë, studentët, ata që po mësojnë, duhet të përpiqen gjithashtu. Dashuria mund të bëhet më aktive nga java e ardhshme: kush është shkëputur shumë nga një person, të përpiqet të rigjejë qetësinë e humbur.
REFLEKTIME DHE NJË PËRTHYERJE MË E THELLË E QIELLIT TË SOTËM:
Kjo shenjë mishëron fuqinë e metamorfozës. Në shtegtimin e tyre, Peshqit përjetojnë mësimin e ujit: të përshtatesh, të pranosh, të ndryshosh formë. Në romanet e Hermann Hesse-s, shpirtërorja dhe kërkimi i brendshëm janë ura midis botëve të ndryshme, shpresë për një pajtim mes vetes dhe gjithësisë. Rigjetja e qetësisë është e barasvlershme me një udhëtim të brendshëm drejt origjinave më të thella të qenies sonë, duke rigjetur “oqeanin fillestar” që poetët dhe filozofët e kanë përshkruar si djepin e jetës dhe të emocioneve. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
