“Tradhëtoi” Shqipërinë për Zvicrën, ish-mbrojtësi kuqezi shfaqet me uniformën e re!

ZVICER – Futbollisti Ardian Bajrami ka bërë një shkëputje të plotë nga Kombëtarja shqiptare, duke i dhënë fund çdo lidhjeje me të kaluarën kuqezi. Mbrojtësi ka zgjedhur të përfaqësojë Zvicrën dhe është bashkuar zyrtarisht me përfaqësuesen helvete.
Ditën e sotme, ai ka marrë pjesë në stërvitjen e parë nën urdhrat e trajnerit Murat Yakin dhe ka publikuar menjëherë foto nga ky moment në rrjetet sociale, ku shkruan: “Dita e parë”.
Në profilin e tij, nuk gjendet më asnjë gjurmë e periudhës me Shqipërinë, as foto e as kujtime me kuqezinjtë. Ky veprim i Bajramit jep një mesazh të qartë: për të, Shqipëria nuk ka ekzistuar.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd