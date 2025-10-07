Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
“Tradhëtoi” Shqipërinë për Zvicrën, ish-mbrojtësi kuqezi shfaqet me uniformën e re!
Transmetuar më 07-10-2025, 07:31

ZVICER – Futbollisti Ardian Bajrami ka bërë një shkëputje të plotë nga Kombëtarja shqiptare, duke i dhënë fund çdo lidhjeje me të kaluarën kuqezi. Mbrojtësi ka zgjedhur të përfaqësojë Zvicrën dhe është bashkuar zyrtarisht me përfaqësuesen helvete.

Ditën e sotme, ai ka marrë pjesë në stërvitjen e parë nën urdhrat e trajnerit Murat Yakin dhe ka publikuar menjëherë foto nga ky moment në rrjetet sociale, ku shkruan: “Dita e parë”.

Në profilin e tij, nuk gjendet më asnjë gjurmë e periudhës me Shqipërinë, as foto e as kujtime me kuqezinjtë. Ky veprim i Bajramit jep një mesazh të qartë: për të, Shqipëria nuk ka ekzistuar.

