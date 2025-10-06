Po ‘agjërimi’ sek…al çfarë është?!

Tani po bëhet shumë e modës të marrësh një pushim nga seksi. Por çfarë do të thotë me të vërtetë “agjërimi seksual”? E thënë thjesht, është kur ti zgjedh të mos bësh seks për një periudhë kohe, qoftë me partner, qoftë edhe masturbim.
Celibacia, nga ana tjetër, është një vendim afatgjatë, madje edhe për gjithë jetën. Pra, ndërsa celibacia është si një “dëshmi jetësore” për të mos bërë seks, agjërimi seksual është thjesht një pushim i përkohshëm, për disa ditë, javë apo muaj.
Pse e bëjnë njerëzit?
Disa e shohin si një mënyrë për të reflektuar mbi atë që duan realisht nga seksi dhe marrëdhëniet, ose për të thyer zakone që ndoshta e kanë bërë të pakëndshme jetën e tyre seksuale. Ka edhe nga ata që e bëjnë për arsye të tjera personale. Por, shumë e rëndësishme:
Nuk ka asnjë provë shkencore që agjërimi seksual “detoksifikon” trupin apo bën mrekulli magjike për energjinë apo shëndetin tënd. Në të vërtetë, seksi, kënaqësia dhe orgazmat janë shumë të shëndetshme për trupin dhe mendjen.
Seksologët thonë se pretendimet që agjërimi të jep më shumë jetëgjatësi apo energji janë thjesht të gabuara dhe shpesh burojnë nga keqinformime ose ide që vijnë nga lëvizje të caktuara online, që nxisin ndalimin total të masturbimit për arsye jo shkencore.
Nëse e vendos të bësh një agjërim seksual, është e rëndësishme të kuptosh saktësisht çfarë do të ndalosh: vetëm seksin me partner? Apo edhe masturbimin? Apo ndonjë lloj tjetër aktiviteti? Kjo do të të ndihmojë të mos presësh gjëra të gabuara nga kjo periudhë.
Gjithashtu, mos i vër vetes data shumë të rrepta për këtë “pushim”. Nëse ndihesh gati për të rifilluar, nuk ka asnjë problem. Trupi yt, zgjedhjet e tua!
Ka njerëz që e përdorin këtë pushim për të kuptuar më mirë veten dhe dëshirat e tyre, madje edhe për të parë nëse ndihen më mirë jashtë seksualitetit tradicional.
Megjithatë, nëse ndalon plotësisht orgazmat, mund të humbasësh përfitimet e tyre për uljen e stresit dhe për gjumin më të mirë. Dhe ndonjëherë, ndalimi i gjatë mund të krijojë vështirësi si mungesë dëshire, dhimbje gjatë seksit apo çështje të tjera.
Po ashtu, nëse bëhet nga ndjenja turpi apo sepse mendon se seksi është “i keq”, kjo mund të ndikojë negativisht në marrëdhënien tënde me trupin dhe kënaqësinë.
Pra, nëse e zgjedh këtë për veten, bëje për arsye të shëndetshme dhe me ndërgjegje. Mos e bëj thjesht për të ndjekur një modë që ndonjë influencer tha në TikTok!
