Aksident tragjik në aksin Mamurras–Milot, humb jetën një këmbësor
Transmetuar më 06-10-2025, 20:51

MAMURRAS, 6 tetor 2025 – Një aksident i rëndë ka ndodhur mbrëmjen e sotme në aksin rrugor Mamurras–Milot, ku një automjet ka përplasur një këmbësor, i cili ka ndërruar jetë në vendngjarje.

Sipas informacioneve paraprake, viktima ishte duke kaluar nga njëra anë e rrugës në tjetrën në momentin e përplasjes. Policia ndodhet në vendin e ngjarjes dhe po punon për sqarimin e plotë të rrethanave, ndërsa drejtuesi i automjetit është shoqëruar për verifikime të mëtejshme.

Kurbin / Informacion paraprak

Më datë 06.10.2025, rreth orës 19:50, në aksin rrugor “Mamurras–Milot”, automjeti që drejtohej nga shtetasi E. K., 38 vjeç, ka përplasur këmbësorin, shtetasin V. L., 43 vjeç.

Si pasojë e përplasjes, shtetasi V. L. ka humbur jetën.

Drejtuesi i automjetit është shoqëruar në Komisariatin e Policisë, për veprime të mëtejshme procedurale.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.

