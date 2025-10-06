Aksident tragjik në aksin Mamurras–Milot, humb jetën një këmbësor

MAMURRAS, 6 tetor 2025 – Një aksident i rëndë ka ndodhur mbrëmjen e sotme në aksin rrugor Mamurras–Milot, ku një automjet ka përplasur një këmbësor, i cili ka ndërruar jetë në vendngjarje.
Sipas informacioneve paraprake, viktima ishte duke kaluar nga njëra anë e rrugës në tjetrën në momentin e përplasjes. Policia ndodhet në vendin e ngjarjes dhe po punon për sqarimin e plotë të rrethanave, ndërsa drejtuesi i automjetit është shoqëruar për verifikime të mëtejshme.
Kurbin / Informacion paraprak
Më datë 06.10.2025, rreth orës 19:50, në aksin rrugor “Mamurras–Milot”, automjeti që drejtohej nga shtetasi E. K., 38 vjeç, ka përplasur këmbësorin, shtetasin V. L., 43 vjeç.
Si pasojë e përplasjes, shtetasi V. L. ka humbur jetën.
Drejtuesi i automjetit është shoqëruar në Komisariatin e Policisë, për veprime të mëtejshme procedurale.
Grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.
