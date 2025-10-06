Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Del foto e autorit të dyshuar të vrasjes së gjyqtarit në Tiranë
Transmetuar më 06-10-2025, 19:18

TIRANË, 6 tetor 2025 – Elvis Shkambi, 30 vjeç, është autori i ngjarjes së rëndë që tronditi sot Gjykatën e Apelit në Tiranë. Ai hyri i armatosur në sallën e gjyqit dhe qëlloi për vdekje gjyqtarin Astrit Kalaja, pasi ky i fundit kishte dhënë vendim kundër tij në një çështje pronësie.

Gjatë sulmit me armë u plagosën edhe dy persona, babë e bir, që ishin pjesë e palës kundërshtare në proces. Autoritetet janë vënë menjëherë në ndjekje të Shkambit, ndërsa ngjarja ka shkaktuar tronditje dhe reagime të forta në opinionin publik.

