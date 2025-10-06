OSBE: Sulmet kundër gjyqtarëve janë sulme të drejtpërdrejta ndaj shtetit të së drejtës dhe institucioneve demokratike

OSBE dënon sulmin në Gjykatën e Apelit: “Sulm ndaj shtetit të së drejtës”
Tiranë, 6 tetor 2025 – Prezenca e OSBE-së në Shqipëri ka reaguar pas ngjarjes së rëndë që ndodhi sot në ambientet e Gjykatës së Apelit në Tiranë, ku gjyqtari Astrit Kalaja humbi jetën si pasojë e të shtënave me armë, ndërsa dy persona të tjerë mbetën të plagosur.
Në deklaratën zyrtare, OSBE shprehu tronditje dhe dhimbje të thellë për ngjarjen, duke përcjellë ngushëllimet për familjen dhe kolegët e gjyqtarit Kalaja, si dhe urime për shërim të shpejtë për të plagosurit.
“Sulmet kundër gjyqtarëve janë sulme të drejtpërdrejta ndaj shtetit të së drejtës dhe institucioneve demokratike,” theksohet në reagim, ku organizata dënon me forcë aktin e dhunshëm dhe mirëpret arrestimin e shpejtë të autorit të dyshuar.
OSBE nënvizon rëndësinë që drejtësia të vendoset përmes një procesi të plotë dhe të shpejtë ligjor, ndërsa shpreh solidaritetin me komunitetin gjyqësor të Shqipërisë, duke riafirmuar angazhimin për të mbështetur pavarësinë dhe sigurinë e sistemit gjyqësor në vend.
DEKLARATA E PLOTË
Jemi thellësisht të tronditur dhe të hidhëruar nga të shtënat me armë brenda Gjykatës së Apelit në Tiranë, që i morën jetën gjyqtarit Astrit Kalaja dhe plagosën dy persona të tjerë.
I shprehim ngushëllimet tona familjes dhe kolegëve të gjyqtarit Kalaja dhe u urojmë shërim të shpejtë të plagosurve.
Prezenca e OSBE-së dënon me forcë këtë akt të dhunshëm. Sulmet kundër gjyqtarëve janë sulme të drejtpërdrejta ndaj shtetit të së drejtës dhe institucioneve demokratike.
Ndërsa rrethanat e plota të sulmit janë ende nën hetim, ne mirëpresim arrestimin e shpejtë të autorit të dyshuar dhe theksojmë rëndësinë e garantimit të vendosjes së drejtësisë përmes një procesi ligjor të plotë e të shpejtë.
Prezenca solidarizohet me komunitetin gjyqësor të Shqipërisë dhe mbetet e përkushtuar të mbështesë përpjekjet që forcojnë sigurinë dhe pavarësinë e sistemit gjyqësor.
