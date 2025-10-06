Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Njihej me pseudonimin ‘Qoti’! Publikohet foto e shqiptarit në Kolumbi
Transmetuar më 06-10-2025, 13:14

Publikohet fotoja e Artur Tushit, 41-vjeçarit cilin e ekzekutuan në një atentat mafioz në Kolumbi.

Viktima me origjinë nga fshati Raboshtë i Lezhës njihej ndryshe edhe me pseudonimin ‘Qoti’.

Paraprakisht dyshohet se vrasja ka ndodhur për larje hesapesh.

Dëshmitarët në vendngjarje kanë parë një të ri që është afruar me motoçikletë, e ka pyetur shqiptarin për emrin dhe pasi ka marrë konfirmimin ka qëlluar me armë drejt tij.

Në të njëjtin ngjarje, një grua 77-vjeçare mbeti e plagosur.

Nuk është ende e qartë nëse e moshuara ishte me viktimën apo kalimtare e rastit.

