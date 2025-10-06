Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Detaje/ Ngjarja në Kolumbi, shqiptari ishte nën shoqërinë e shoqërueses së tij
Transmetuar më 06-10-2025, 12:11

Medelin, Kolumbi – 6 Tetor 2025

Një shtetas me origjinë shqiptare, Artur Tushi, 44 vjeç, ka ndërruar jetë pas një sulmi të armatosur të ndodhur këtë të diel pasdite në Medelin të Kolumbisë.

Sipas mediave lokale, Tushi ndodhej në shoqërinë e një gruaje, e cila ka mbetur e plagosur si pasojë e të shtënave. Autori i dyshuar u arrestua pak orë pas ngjarjes, ndërsa autoritetet sekuestruan mjetin me të cilin u largua dhe objektin që dyshohet se u përdor gjatë sulmit.

Hetimet paraprake po ndjekin disa pista, përfshirë edhe lidhjet e mundshme me rrjete kriminale ndërkombëtare që veprojnë në rajon.

Raportet e organizatës InSight Crime tregojnë se grupe me origjinë nga Ballkani, përfshirë edhe emisarë shqiptarë, janë aktivë në Amerikën Latine, veçanërisht në trafikimin e substancave narkotike nga Ekuadori drejt Europës.

Këto rrjete përdorin Ekuadorin si bazë logjistike, duke u lidhur drejtpërdrejt me prodhuesit në Kolumbi, në përpjekje për të siguruar çmime konkurruese për dërgesat me shumicë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

