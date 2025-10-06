Kolumbi – Shqiptari humb jetën në një sulm me armë në Medelin, arrestohet autori

Medelin, Kolumbi – 6 Tetor 2025
Një shtetas me origjinë shqiptare, Artur Tushi, ka humbur jetën pas një sulmi të armatosur në qytetin Medelin të Kolumbisë. Ngjarja ndodhi në zonën e njohur El Poblado, pranë një qendre tregtare, ku Tushi ndodhej i shoqëruar nga një grua, e cila mbeti e plagosur gjatë sulmit.
Mediat lokale raportojnë se Tushi, 44 vjeç, posedonte dokumente ekuadoriane dhe ishte i njohur për autoritetet. Pas ngjarjes, autori u largua me një motoçikletë, por u arrestua disa orë më vonë në zonën Bello, ndërsa u sekuestruan arma e përdorur dhe mjeti i arratisjes.
Autoritetet kolumbiane po hetojnë mbi motivet e kësaj ngjarjeje, ndërsa pista e hetimit lidhet edhe me aktivitetet e rrjeteve të krimit të organizuar që operojnë në rajon.
Sipas raportimeve të InSight Crime, rrjetet shqiptare janë shndërruar në aktorë me ndikim në trafikun ndërkombëtar të drogës në Amerikën Latine, duke përdorur vende si Ekuadori për të koordinuar lëvizjet drejt Europës.
