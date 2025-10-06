Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Ngjarja në Babrru – Gjykata e Tiranës jep masën për 38-vjeçarin
Transmetuar më 06-10-2025, 11:47

6 Tetor 2025 – Tiranë– Gjykata e Tiranës ka caktuar masën e sigurisë “arrest me burg” për Arlind Demushin, 38 vjeç, i përfshirë në një konflikt që përfundoi me humbjen e jetës së Hajdar Ismajlgecit, 40 vjeç, në zonën e Babrrusë, disa ditë më parë.

Sipas hetimeve paraprake, ngjarja ndodhi mbrëmjen e 2 tetorit pas një debati mes dy personave që ndodheshin në një lokal. Më pas, situata u përshkallëzua jashtë lokalit, duke përfunduar në një përplasje fizike me pasoja të rënda.

Avokati mbrojtës i Demushit deklaroi në gjykatë se klienti i tij ka vepruar në gjendje të rënduar psikologjike dhe pa paramendim, ndërsa theksoi se mes dy personave kishte pasur marrëdhënie të mira më parë.

Pas ngjarjes, i dyshuari ishte larguar nga vendi i ngjarjes, por u lokalizua dhe arrestua pas disa orësh kërkimesh nga policia.

Hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes vijojnë.

