Gjendet i pajetë në banesë 57-vjeçari në Korçë, dyshimet e policisë
Transmetuar më 06-10-2025, 10:41

Gjendet i pajetë një 57-vjeçar në Korçë. Burime zyrtare nga policia bënë me dije se bëhet fjalë për shtetasin me inicialet J. Th.

Nga këqyrja e trupit nuk janë konstatuar shenja dhune apo dëmtime të tjera. Paraprakisht dyshohet se ai e ka humbur jetën për shkaqe natyrale.

“Korçë/Informacion paraprak – Rreth orës 09:00, ka humbur jetën, në banesë, shtetasi J. Th., rreth 57 vjeç. Nga këqyrja e trupit nuk janë konstatuar shenja dhune apo dëmtime të tjera. Paraprakisht dyshohet se ai e ka humbur jetën për shkaqe natyrale.”, sqaron policia.

