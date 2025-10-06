Vetëm 26 ditë pas emërimit, jep dorëheqjen kryeministri francez, Sebastien Lecornu

Paris- Kryeministri i Francës, Sébastien Lecornu, ka dhënë dorëheqjen, disa orë pasi u prezantua kabineti i tij. Pallati Elize e bëri njoftimin pasi Lecornu u takua për një orë me Presidentin Emmanuel Macron të hënën në mëngjes. Ky veprim tronditës vjen vetëm 26 ditë pasi Lecornu u emërua kryeministër pas rënies së qeverisë së mëparshme të Francois Bayrou.
Disa parti në Asamblenë Kombëtare e kishin kritikuar ashpër përbërjen e kabinetit të Lecornu-së, e cila ishte kryesisht e pandryshuar nga ajo e Bayrou-së, dhe kërcënuan se do ta rrëzonin atë me votë.
Jordan Bardella i Tubimit Kombëtar i bëri thirrje Presidentit Emmanuel Macron të shpërndajë Asamblenë Kombëtare dhe të shpallë zgjedhje të reja. Ky zhvillim e thellon edhe më tej krizën politike në France.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd