Nga ndihma te kërcënimi? Historia e një marrëdhënieje që mori kthesë të rrezikshme! Shuma marramendëse që iu kërkua një gruaje shqiptare për të heshtur

Është publikuar fotoja e Zyhra Korrës, 44 vjeçe, e dyshuar për përfshirje në një rast shantazhi ndaj një shtetaseje shqiptare 39 vjeçe nga Saranda, e cila jeton në Greqi.
Sipas burimeve, Zyhra Korra akuzohet se përmes rrjeteve sociale ka ushtruar presion dhe shantazh ndaj 39-vjeçares, duke i kërkuar fillimisht 5 mijë euro, për të mos e denoncuar pranë autoriteteve greke për qëndrim të parregullt në shtet.
Pasi e mori shumën e parë, Korra ka vijuar shantazhin, duke i kërkuar viktimës një shumë shtesë prej 50 mijë eurosh, nën kërcënimin se në rast të kundërt do të raportonte rastin e saj tek autoritetet greke, çka do të sillte pasoja serioze për qëndrimin e saj në shtet dhe djegien e dokumentacionit.
Ngjarja ka tronditur komunitetin shqiptar në Greqi, ndërkohë që rasti është bërë publik edhe në rrjetet sociale, ku janë shpërndarë mesazhe kërcënuese dhe prova që përforcojnë akuzat ndaj 44-vjeçares.
Autoritetet shqiptare dhe ato greke janë informuar për rastin dhe pritet që të nisë një hetim i thelluar për të vërtetuar nëse bëhet fjalë për një rast të izoluar apo për një model shantazhi të përsëritur ndaj emigrantëve shqiptarë në Greqi.
Viktima ka bërë një kallëzim të plotë, ndërkohë që posedon komunikime të dokumentuara që mund të përdoren si prova ligjore.
