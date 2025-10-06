3 shenjat më me fat dhe më të pafavorshme të ditës – 6 tetor 2025 (Sipas Paolo Fox)

Kjo e hënë e 6 tetorit 2025 hap një javë dinamike dhe plot lëvizje. Disa shenja ndihen gati për të marrë nisma dhe për të përmbysur pengesa të vjetra, ndërsa të tjerat përballen me tensione emocionale, lodhje apo vonesa në projekte.
Energjitë e Marsit dhe ndikimi i Hënës në disa pozicione të ndërlikuara krijojnë një ditë kontrastesh të forta: për disa do të jetë një nisje fitimtare, për të tjerët – një test i durimit.
Një ditë e fortë dhe e gjallë në kontraste: energji të larta për Shigjetarin, Luanin dhe Virgjëreshën; tensione dhe pasiguri për Peshoren, Bricjapin dhe Gaforren.
Jeta emocionale kërkon kujdes, por për ata që dinë të ruajnë qetësinë dhe të mos nxitohen, kjo ditë do të sjellë përparim të qartë.
🟢 3 Shenjat më me fat të ditës
♐ Shigjetari
Hëna dhe Dielli të mbështesin fuqishëm, duke të dhënë një energji të jashtëzakonshme. Pas muajsh ngadalësimi, sot çdo gjë duket se lëviz në drejtimin e duhur. Është momenti ideal për të vepruar, për të marrë vendime dhe për të hapur një faqe të re. Edhe dashuria fillon të marrë frymë më lirshëm.
💬 Mesazhi i ditës: Mos e vono më hapin — fati po të ndjek.
—
♌ Luani
Yjet të japin fuqi dhe guxim për të përballuar çdo sfidë. Ke energji të bollshme dhe një dëshirë të madhe për t’u dalluar. Nëse sot merr një iniciativë të re, rezultatet do të jenë të dukshme shumë shpejt. Kujdes vetëm të mos e teproni me lodhjen.
💬 Mesazhi i ditës: Ndalo për pak, frymo, dhe gëzoje fitoren që po vjen.
—
♍ Virgjëresha
Venusi në shenjën tënde e bën këtë ditë të ndritshme dhe të ngrohtë, sidomos në dashuri. Ke më shumë qetësi, vendosmëria po rikthehet dhe gjërat që më parë dukeshin të ndërlikuara tani zgjidhen me lehtësi.
💬 Mesazhi i ditës: Kujdesu për veten dhe prano dashurinë që po afrohet.
—
🔴 3 Shenjat më pak me fat të ditës
♎ Peshorja
Hëna në kundërshtim sjell lodhje dhe nervozizëm. Ndihesh sikur energjia mungon dhe çdo gjë kërkon më shumë përpjekje. Kujdes me reagimet impulsive në familje.
💬 Këshilla: Merr frymë thellë para se të reagosh — qetësia është forca jote.
—
♑ Bricjapi
Ke shumë përgjegjësi mbi supe dhe kjo të largon nga dashuria. Mund të ndihesh i lodhur nga njerëz që të provokojnë ose të kritikojnë pa arsye. Mos lejo që të të marrin energjinë.
💬 Këshilla: Ruaj qetësinë dhe mos e shpjego veten te kush nuk të kupton.
—
♋ Gaforrja
Fillimi i javës është i lodhshëm dhe mund të ndihesh i keqkuptuar. Kujdes me polemikat, sidomos me shenjat e Tokës. Puna kërkon durim, por rezultatet do të vijnë.
💬 Këshilla: Mos e lejo lodhjen të të errësojë vetëbesimin — gjërat po shkojnë drejt përmirësimit. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd