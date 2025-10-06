Skandal në Sarandë – 44-vjeçarja i mori 5000 euro një gruaje në rrjete sociale, kërkonte shumë më tepër

Sarandë – 44-vjeçarja nga Durrësi shantazhoi gruan në rrjete sociale: mori 5000 euro dhe kërkoi edhe 50 000 të tjera, arrestohet nga policia
Sarandë – Një rast i rëndë shantazhi dhe kërcënimi është zbuluar nga Policia e Sarandës, pas kallëzimit të një 39-vjeçareje e cila kishte rënë pre e një skeme shantazhi në rrjetet sociale.
Sipas njoftimit zyrtar, specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve ndaj Pasurisë, në bashkëpunim me Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Sarandë, kanë vënë në pranga shtetasen Zyhra Korra, 44 vjeçe, banuese në Durrës, e cila ishte shpallur më parë në kërkim.
Hetimet kanë treguar se kjo shtetase, duke përdorur shantazhin dhe kërcënimet në rrjetet sociale, kishte arritur t’i merrte viktimës 5000 euro, duke e detyruar me presione të vazhdueshme. Pavarësisht pagesës, 44-vjeçarja vijonte ta kërcënonte për të përfituar edhe 50 000 euro të tjera.
Pas ndjekjeve dhe hetimeve të kryera, policia bëri të mundur lokalizimin dhe ndalimin e autores së dyshuar, e cila tani do të përballet me drejtësinë për veprën penale “Shtërngim me anë të kanosjes ose dhunës për dhënie pasurie”.
Materialet procedurale janë referuar në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Sarandë, për veprime të mëtejshme ligjore. /noa.al
