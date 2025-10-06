Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Përplasen dy makina dhe një motoçikletë në superstradën Lezhë-Milot, një i plagosur në gjendje të rëndë
Transmetuar më 06-10-2025, 08:26

LEZHË- Një aksident i rëndë rrugor ka ndodhur pak minuta më parë në superstradën Lezhë-Milot, në afërsi të fshatit Shënkoll.

Dy automjete dhe një motoçikletë janë përplasur me njëra-tjetrën. Nga ky aksident ka mbetur i plagosur rënë drejtuesi i motoçikletës.

Ai është dërguar menjëherë drejt spitalit për të marrë ndihmën e specializuar mjeksore.

Policia bëri me dije se nuk ka të plagosur të tjerë nga ky aksident dhe se po punon për të zbardhur më shumë ngjarjen.

