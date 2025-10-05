Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Pulisiç humbet penallti! Nuk ka fitues mes Juventusit dhe Milanit. Video
Transmetuar më 05-10-2025, 22:54

Kuqezinjtë kanë më tepër arsye të jenë të mërzitur për pikëpt e humbura në këtë takim pasi në minutat në vazhdim Leao humbi dy raste mjaft të mira.

ITALI – Ndeshja e madhe e raundit të gjashtë të Serie A midis Juventusit dhe Milanit përfundoi pa gola në stadiumin Allianz të Torinos. Vlen të theksohet se ishte një përballje e dominuar nga aftësitë taktike.

Pas një pjese të parë pa emocione, ndeshja u nxeh në pjesën e dytë me dy raste të pastra për të dyja ekipet. Në minutën e 47-të, Maignan bëri një mrekulli, duke e mbyllur Gattin në një gjuajtje shumë pranë tij dhe vijës fatale.

Më pas, Pulisic pati mundësinë që mund ta kishte ndryshuar ndeshjen, nga pika e bardhë e penalltisë, pas një faulli të akorduar për faullin e Kellyt ndaj Gimenez, por këtë herë amerikani gjuajti sipër portës.

Kuqezinjtë kanë më tepër arsye të jenë të mërzitur për pikëpt e humbura në këtë takim pasi në minutat në vazhdim Leao humbi dy raste mjaft të mira, njërin prej tyre me portën e boshatisur që vetëm ai e di se si e nxorri jashtë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

