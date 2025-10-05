Shi me shtrëngata, parashikimi i motit për ditën e nesërme

Ditën e kënë vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, sipas parashikimit nga Shërbimi Meteorologjik Ushtarak.
Moti parashikohet i vranët shoqëruar me reshje shiu me intensitet të ulët në një pjesë të madhe të territorit, ndërsa Përgjatë Ultësirës Perëndimore reshjet parashikohen me intensitet deri mesatar në formën e shtrëngatave shoqëruar me shkarkesa elektrike kryesisht në qarqet.
Pas orëve të mesditës reshjet humbasin territor ndërsa në qendër mbesin me intesnitet lokalisht deri mesatar deri në ndërprerjen e tyre në të gjithë territorin nga orët e mbrëmjes. Në relievet malore mbi 1000m në veri e verilindje reshje bore me intensitet të ulët.
Era do të fryjë me drejtim juglindje –veriprerëndim me shpejtësi mesatare 12m/s, ndërsa në bregdet dhe lugina kryesisht gjatë orëve të mesditës e pasdite do të arrijë shpejtësi 25m/s.
Valëzimi i forcës në detet Adriatik dhe Jon i forcës 4-6 ballë.
