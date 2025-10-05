Slloveni, humb jetën një alpinist dhe dy të tjerë zhduken pasi u rrëmbyen nga një ortek

Një alpinist kroat ka vdekur dhe dy të tjerë rezultojnë të zhdukur pasi u rrëmbyen nga një ortek në Slloveninë veriperëndimore , tha policia lokale.
“Ekipet e shpëtimit kanë gjetur një trup, por kërkimi është pezulluar për shkak të kushteve të vështira të motit dhe rrezikut të ortekëve”, tha për AFP zëdhënësi i policisë Bostian Repinc, duke shtuar se operacioni i kërkim-shpëtimit do të vazhdojë të hënën.
Tre alpinistët ishin pjesë e një ekipi prej shtatë anëtarësh nga Kroacia. Ata qëndruan në një strehë pranë malit Tosk dhe vendosën të fillonin zbritjen e tyre këtë mëngjes, pavarësisht kushteve të përkeqësuara të motit.
Operacioni i shpëtimit, në të cilin morën pjesë rreth 60 burra, filloi shumë shpejt, por moti i keq – shiu, bora dhe erërat e forta – i penguan helikopterët të ngriheshin në pasdite, kur u gjet trupi i parë.
