Dy persona humbin jetën në një ngjarje në Kalamata, mes tyre një shqiptar

Një ngjarje e rëndë është shënuar mbrëmjen e sotme në zonën e Kalamatas, Greqi. Mediat vendase raportojnë se dy burra janë gjetur pa shenja jete pranë një klubi në qytet.
Sipas Protothema, njëri prej viktimave është shtetas grek dhe dyshohet të ketë qenë pronari i biznesit. Personi tjetër është me origjinë shqiptare dhe, sipas burimeve, punonte për të.
Banorët e zonës njoftuan autoritetet sapo kanë dëgjuar zhurma dhe lëvizje të dyshimta. Policia ka mbërritur menjëherë në vendngjarje dhe po heton rrethanat e plota. Dyshohet se një person i ri është afruar pranë dy burrave dhe ka vepruar nga një distancë e afërt, por identiteti i tij ende nuk është bërë publik.
Raportohet gjithashtu se pronari i biznesit ishte përfshirë edhe më herët në incidente problematike, por deri tani nuk ka detaje të tjera mbi autorin apo motivin.
Hetimet vijojnë dhe autoritetet po mbledhin dëshmi nga zona për të identifikuar përgjegjësin e ngjarjes.
