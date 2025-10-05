Trump vendos tarifa të rënda ndaj makaronave, plasin revoltat në Itali

Qeveria e Giorgia Melonit ka sulmuar një vendim të Donald Trump për të vendosur tarifa prej 92% mbi prodhuesit italianë të makaronave, duke u zotuar të ushtrojë presion mbi Uashingtonin që ta tërheqë këtë veprim.
SHBA-të kanë vendosur një taksë prej 92% mbi dy prodhues të mëdhenj italianë të makaronave, La Molisana dhe Garofalo, dhe dhjetra kompani të tjera mund të jenë gjithashtu të rrezikuara.
Tarifat, të cilat ka të ngjarë të hyjnë në fuqi janarin e ardhshëm, vijnë përveç tarifës prej 15% të Trump mbi pothuajse të gjitha mallrat e importuara nga BE.
Organizata italiane e bujqësisë Coldiretti tha të shtunën se tarifa totale prej 107% do t’i jepte një "goditje vdekjeprurëse" shitjeve vjetore të makaronave të Italisë në SHBA prej 670 milionë eurosh.
"Ky është një skenar që duhet shmangur", tha presidenti i Coldiretti-t, Ettore Prandini. "Akuzat amerikane për dumping janë të papranueshme dhe instrumentale për planin e Trump për të zhvendosur prodhimin në Shtetet e Bashkuara."
Ministria e Jashtme italiane iu përgjigj thirrjes së industrisë për veprim të shtunën në mbrëmje, duke deklaruar se kishte mbështetjen e Brukselit për të ushtruar presion ndaj Uashingtonit që të rishqyrtojë tarifën.
“Ministria e Punëve të Jashtme ka ndërhyrë zyrtarisht në procedura, si një ‘Palë e interesuar’, përmes ambasadës së saj në Uashington, për të ndihmuar kompanitë të kërkojnë të drejtat e tyre”, tha ministria në një deklaratë.
“Qeveria italiane shpreson që pala amerikane do të njohë integritetin dhe gatishmërinë e plotë të prodhuesve tanë për të bashkëpunuar në hetimin në vazhdim.”
Uashingtoni dhe Roma debatojnë rregullisht për çmimin e makaronave italiane të importuara në SHBA, por shumica e hetimeve të mëparshme të Departamentit të Tregtisë për dumping kanë prodhuar një tarifë prej vetëm disa pikësh përqindjeje.
Në tregti, "dumping" i referohet një vendi ose kompanie që shet mallra në një treg të huaj me çmime nën çmimin e tyre vendas ose koston e prodhimit, gjë që mund të dëmtojë industritë lokale.
Francesco Lollobrigida, ministri i bujqësisë i Italisë, e quajti përshkallëzimin e administratës Trump si “hiper-proteksionist”. “Ne nuk shohim as nevojë dhe as ndonjë justifikim”, tha ai.
