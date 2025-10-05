Rama ironizon PD-në, publikon foton e zyrës që ka dal në shitje

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 05-10-2025, 20:38
TIRANË- Kryeministri Edi Rama ka ironizuar Partinë Demokratike ditën e sotme. Me anë të një postimi në Favebook, Rama ka publikuar foton e zyrës së degës numër 1 të PD-së, e cila është vendosur në shitje.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd