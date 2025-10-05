Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Rama ironizon PD-në, publikon foton e zyrës që ka dal në shitje
Transmetuar më 05-10-2025, 20:38

TIRANË- Kryeministri Edi Rama ka ironizuar Partinë Demokratike ditën e sotme. Me anë të një postimi në Favebook, Rama ka publikuar foton e zyrës së degës numër 1 të PD-së, e cila është vendosur në shitje.

