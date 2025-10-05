Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Superiorja rezervon duele interesante në javën e shtatë. Ja përballjet
Transmetuar më 05-10-2025, 20:01

Superiorja do të kthehet pas dy javësh. Aktualisht do të jetë pauza për shkak të ndeshjeve të kombëtareve. Elita e futbollit shqiptar rezervon përballje interesante në javën e shtatë. Egnatia – Dinamo, dy skuadra që pretendojnë Final Four, do të masin forcat për herë të parë në këtë edicion.

Interesant është edhe takimi me Flamurtarit dhe Partizanit. Të dyja skuadrat ndodhen në fundin e tabelës. Më tej Vllaznia udhëton në transfertën e Bylisit, ndërsa Elbasani pret Vorën.

Tirana do kërkojë vazhdimësinë, ndërsa përballë do ketë Teutën. Durrsakët po bëjnë mjaft mirë këtë sezon.

JAVA E SHTATË E SUPERIORES

Elbasani – Vora

Bylis – Vllaznia

Tirana – Teuta

Flamurtari – Partizani

Egnatia – Dinamo

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...