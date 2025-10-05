Superiorja rezervon duele interesante në javën e shtatë. Ja përballjet

Superiorja do të kthehet pas dy javësh. Aktualisht do të jetë pauza për shkak të ndeshjeve të kombëtareve. Elita e futbollit shqiptar rezervon përballje interesante në javën e shtatë. Egnatia – Dinamo, dy skuadra që pretendojnë Final Four, do të masin forcat për herë të parë në këtë edicion.
Interesant është edhe takimi me Flamurtarit dhe Partizanit. Të dyja skuadrat ndodhen në fundin e tabelës. Më tej Vllaznia udhëton në transfertën e Bylisit, ndërsa Elbasani pret Vorën.
Tirana do kërkojë vazhdimësinë, ndërsa përballë do ketë Teutën. Durrsakët po bëjnë mjaft mirë këtë sezon.
JAVA E SHTATË E SUPERIORES
Elbasani – Vora
Bylis – Vllaznia
Tirana – Teuta
Flamurtari – Partizani
Egnatia – Dinamo
