Egnatia fiton në transfertë dhe i bashkohet Vllaznisë në krye! Renditja

LAÇ – Egnatia triumfon 0-1 ndaj Vorës në Laç, në ndeshjen e Superiores. Kampionët e Shqipërisë zhbllokuan shifrat në minutën e 17-të, me Flamur Ruçin që i shpëtoi mirë mbulimit të mbrojtjes dhe realizoi me kokë.
Në pjesën e dytë, për ekipin e Edlir Tetovës mjaftoi menaxhimi i rezultatit, për të marrë në shtëpi 3 pikët. Egnatia renditet në vendin e dytë me 13 pikë, ndërsa Vora është në vendin e gjashtë me 7 pikë.
