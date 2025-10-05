Aksidentohen 4 anëtarë të një familje në Klos

KLOS, 5 tetor 2025 – Rreth orës 18:15, në Fshat të Klosit, janë përplasur dy automjete me drejtues shtetasit D.K. dhe F.B. Si pasojë e përplasjes, katër pasagjerë që udhëtonin me automjetin e D.K. kanë mbetur të lënduar. Viktimat po marrin ndihmë mjekësore në spital dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën.
Në vendngjarje ndodhen forcat e policisë dhe grupi hetimor, të cilët po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit. Ende nuk janë bërë të ditura detaje shtesë mbi identitetin e drejtuesve të automjeteve apo shkaqet që çuan në përplasjen e tyre.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd