Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Aksidentohen 4 anëtarë të një familje në Klos
Transmetuar më 05-10-2025, 19:14

KLOS, 5 tetor 2025 – Rreth orës 18:15, në Fshat të Klosit, janë përplasur dy automjete me drejtues shtetasit D.K. dhe F.B. Si pasojë e përplasjes, katër pasagjerë që udhëtonin me automjetin e D.K. kanë mbetur të lënduar. Viktimat po marrin ndihmë mjekësore në spital dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën.

Në vendngjarje ndodhen forcat e policisë dhe grupi hetimor, të cilët po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit. Ende nuk janë bërë të ditura detaje shtesë mbi identitetin e drejtuesve të automjeteve apo shkaqet që çuan në përplasjen e tyre.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...