I iku policisë dhe përplasi disa makina, del foto e atorit, pjesë e grupit që ‘shuan’ Italianë me grabitje

Ky është Imer Krrashi, i cili përdorte edhe emra të tjerë si Imer Masha dhe Imer Uka. Krrashi i cili sot tentoi që t’i largohej policisë në Tiranë, pasi u ndalua për kontroll në zonën e Liqenit të Thatë, nuk është emër i panjohur për drejtësinë.
Ai është dënuar në Itali për vjedhje, ndërsa ka qenë edhe pjesë e grupit të Edison Pulës.
Edison Pula dhe Imer Krrashi u arrestuan në shkurt të vitit 2022 nga policia italiane. Pula, 27-vjeç në atë kohë akuzohej për 50 vjedhje në Trentino.
Ata ishin protagonistët e shumë ngjarjeje kriminale, por njëra prej të cilave ka bërë më shumë bujë është më 14 nëntor 2021, në Marok të Mogliano Veneto, brenda vilës së biznesmenit Giancarlo Miotto.
