Inter Miami nderon Sergio Busquets

Homazhi i Inter Miami për Sergio Busquets pas njoftimit të daljes në pension SHBA – Inter Miami i bëri homazh Sergio Busquets, i cili do të dalë në pension në fund të këtij sezoni pas gati dy dekadash karriere dhe i cili synon të bëhet trajner.
Homazhi u zhvillua në stadiumin Chase në Fort Lauderdale, Florida, pas ndeshjes kundër New England Revolution, të cilën Inter Miami e shkatërroi 4-1 me tre asistime nga Lionel Messi dhe dy dopieta të shënuara nga Jordi Alba dhe Tadeo Allende.
Pasi njoftoi se do të largohet nga futbolli, Busquets, i cili ende ka një shans për të garuar në playoff-et e MLS-së, po mendon të ndjekë një karrierë si trajner. "Brenda një viti e gjysmë, ndoshta mund të filloj përgatitjet për kursin e trajnerit", tha ai pas ndeshjes.
Culé mbi të gjitha…
Lidhur me marrëdhëniet e ardhshme me "klubin e jetës së tij", të cilat të gjithë tifozët e tij Blaugrana mezi presin, mesfushori i tha EFE se është tifoz i Barçës dhe, megjithëse e sheh marrjen e një roli në ekip si një largësi të madhe, ai do të vazhdojë të shikojë çdo ndeshje.
Gjatë homazhit pas ndeshjes, presidenti dhe bashkëpronari i klubit Jorge Mas vlerësoi "elegancën, klasin dhe faktin se Busquets ka dhënë gjithmonë gjithçka për këtë klub". Klubi nga Florida përgatiti një video të mbushur me mesazhe krenarie nga disa prej shokëve të tij më të veçantë të ekipit, përfshirë Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Carles Puyol, Pep Guardiola dhe Lionel Messi .
I shoqëruar nga bashkëshortja e tij, Elena Galera, dhe tre djemtë e tij, Enzo, Levi dhe Romeo, mesfushori siguroi se kjo është një "shihemi së shpejti" dhe theksoi se karriera e tij do të përfundojë në mënyrën më të mirë, "duke qenë në ‘playoff’ dhe duke luftuar për titullin".
A 5️⃣pecial tribute 💫
Tonight, we celebrate @busi — a maestro still writing his story in pink 💗 pic.twitter.com/arydbkndkT
— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 5, 2025
