Tragjedi në Indi/ Mbi 60 viktima nga rrëshqitja e tokës dhe dhjetra të tjerë të humbur

Mbi 60 persona kanë humbur jetën në Indi dhe Nepal si pasojë e rrëshqitjeve të dheut dhe përmbytjeve të shkaktuara nga reshjet e dendura të shiut që kanë përfshirë rajonin gjatë ditëve të fundit. Shirat e rrëmbyeshëm kanë shkaktuar dëme të mëdha në infrastrukturë, duke shembur rrugë, ura dhe duke izoluar disa zona nga pjesa tjetër e vendit.
Sipas mediave ndërkombëtare, në Nepal janë konfirmuar 47 viktima, ndërsa nëntë persona të tjerë rezultojnë ende të zhdukur. Përmbytjet kanë ndërprerë rrugët kryesore dhe kanë shkatërruar disa ura, duke e shkëputur kryeqytetin Katmandu nga pjesë të tjera të vendit. Fluturimet e brendshme janë pezulluar, megjithatë trafiku ajror ndërkombëtar vijon normalisht.
Autoritetet lokale raportojnë se lumi Koshi, në juglindje të Nepalit, ka arritur nivele të rrezikshme dhe rrezikon të shkaktojë përmbytje të tjera në shtetin indian Bihar. Në Indi, të paktën 17 persona kanë humbur jetën si pasojë e rrëshqitjeve të dheut dhe shembjes së një ure, ndërsa dëmet materiale janë të konsiderueshme.
“Terreni është shumë i rrëshqitshëm dhe disa banesa janë dëmtuar rëndë. Makinat e pastrimit të dheut po përballen me vështirësi të mëdha për të operuar në zonat me shpate,” tha një oficer i lartë policie në Indi.
Ndërkohë, Departamenti Meteorologjik Indian ka shpallur alarm të kuq për reshje ekstreme, duke paralajmëruar se rrëshqitjet e tokës dhe përmbytjet mund të vazhdojnë të paktën deri më 6 tetor.
