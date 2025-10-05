Vritet në Kanada bosi i mafies greke

KANADA, 5 tetor 2025 –Charalambos Theologos, i njohur si “Bobby the Greek”, është vrarë me armë zjarri brenda një kafeneje në zonën Laval të Montrealit. Dy persona të maskuar dhe të armatosur hynë në ambient dhe qëlluan drejt 40-vjeçarit, duke shkaktuar panik te klientët e pranishëm.
Autorët u futën në një Starbucks dhe hapën zjarr ndaj Theologos, ndërkohë që pamjet e kamerave të sigurisë tregojnë klientët që hidhen në dysheme dhe vrapojnë drejt daljeve për t’u larguar. Dy persona të tjerë që ndodheshin pranë viktimës mbetën të plagosur rëndë.
Sipas medias vendase, pista kryesore e hetimit lidhet me larje hesapesh për kontrollin e territorit dhe trafikun e drogës. Autoritetet kanadeze kanë nisur hetimet për identifikimin dhe kapjen e autorëve.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd