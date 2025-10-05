Detajet e fundit për ngjarjen e rëndë që ndodhi sot në Tiranë

Ndjekje spektakolare në Tiranë: 31-vjeçari me precedent penal përplas 9 makina dhe një motor për t’i shpëtuar Policisë. Plagosen polici dhe e shoqja
Tiranë – Një ndjekje e rrezikshme policore është zhvilluar këtë të shtunë rreth orës 12:30 në zonën e Liqenit të Thatë, pas sinjalizimit se një automjet po qarkullonte i armatosur në drejtim të TEG-ut.
Forcat e Posaçme “Shqiponja” i bënë shenjë ndalimi automjetit që drejtohej nga shtetasi Imer Krrashi, 31 vjeç, person me precedentë të theksuar kriminal. Në momentin që policët e njoftuan se do t’i bëhej kontroll automjetit, Krrashi refuzoi urdhrin dhe u largua me shpejtësi të madhe, duke vënë në rrezik jetën e efektivëve.
Gjatë arratisjes, për shkak të trafikut të rënduar, ai përplasi 9 automjete dhe një motomjet, në të cilin ndodheshin E. R., 52 vjeç (punonjës policie jashtë shërbimit) dhe bashkëshortja e tij O. R., 46 vjeçe. Të dy u dërguan në spital dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën.
Pas një ndjekjeje intensive, policia arriti ta bllokojë automjetin dhe të arrestojë 31-vjeçarin, i cili përdorte disa identitete të ndryshme (I. K., I. M., I. U.). Gjatë kontrollit, në mjetin e tij u gjet një armë zjarri pistoletë, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale.
Imer Krrashi, i konsideruar me rrezikshmëri të lartë shoqërore, është shoqëruar në ambientet e Komisariatit të Policisë Nr. 1, ku vijojnë procedurat ligjore përkatëse.
Çfarë tha zyrtarisht policia
Shërbimet e Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë, në vijim të punës për kontrollin e territorit dhe të personave që mund të qarkullojnë me armë zjarri apo të transportojnë lëndë narkotike, bazuar edhe në informacionin e marrë në rrugë operative se një automjet po lëvizte në unazë, në drejtim të TEG-ut, dhe drejtuesi i automjetit mund të ishte i armatosur, rreth orës 12:30, tek Liqeni i Thatë, Forca e Posaçme “Shqiponja” i ka bërë shenjë ndalimi automjetit me drejtues shtetasin I. K., 31 vjeç, pasi kishin marrë informacion se 31-vjeçari qarkullonte me armë zjarri.
Pas ndalimit të automjetit të dyshuar, shërbimet e Policisë i kanë bërë të ditur drejtuesit të automjetit se ndaj tij dhe automjetit do të ushtrohej kontroll. Në momentin që drejtuesi i automjetit është njohur me urdhrin e Policisë, ka refuzuar urdhrin për kontroll dhe është larguar me shpejtësi të madhe, duke rrezikuar punonjësit e Policisë që ishin duke komunikuar me të.
Bazuar në informacionin e marrë se ky shtetas mund të kishte armë me vete, në refuzimin për kontroll nga drejtuesi i automjetit dhe largimin me shpejtësi në drejtim të TEG-ut, shërbimet e Policisë janë vënë në ndjekje të automjetit, i cili, për shkak edhe të trafikut të rënduar, ka përplasur 9 automjete dhe 1 motomjet, në të cilin qarkullonin shtetasit E. R., 52 vjeç (punonjës policie jashtë shërbimit) dhe bashkëshortja e tij, shtetasja O. R., 46 vjeçe, të cilët ndodhen në spital, jashtë rrezikut për jetën.
Shërbimet e Policisë, pas një ndjekjeje intensive, bënë të mundur bllokimin e automjetit dhe të drejtuesit të tij, shtetasit I. K, alias I. M, alias I. U.
Gjatë kontrollit të automjetit, punonjësit e Policisë së Forcës së Posaçme “Shqiponja” gjetën dhe sekuestruan një armë zjarri pistoletë.
Shtetasi Imer Krrashi, me precedent të theksuar kriminal dhe me rrezikshmëri të lartë shoqërore është shoqëruar në ambientet e Komisariatit të Policisë Nr. 1, për veprime të mëtejshme procedurale.
Më herët policia në një komunikatë të parë tha: "Rreth orës 12:30, tek Liqeni i Thatë, Forca e Posaçme “Shqiponja” i kanë bërë shenjë ndalimi automjetit me drejtues shtetasin I. K., 31 vjeç, pasi kishin marrë informacion se 31-vjeçari qarkullonte me armë zjarri.
Pas ndalimit, në momentin që shërbimet e Policisë i kanë bërë të ditur se ndaj tij dhe automjetit do ushtrohej kontroll, 31-vjeçari ka vijuar lëvizjen me shpejtësi duke perplasur disa automjete dhe 1 motomjet. Si pasojë është dëmtuar drejtuesi dhe pasagjeri në motomjet, të cilët ndodhen në spital.
Pas një ndjekje intensive u bë ndalimi i automjetit. Gjatë kontrollit të automjetit i është gjetur një armë zjarri pistoletë".
