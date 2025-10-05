Operacion i madh antidrogë në Itali. Kush janë shqiptarët e arrestuar

Një megaoperacion është zhvilluar nga Guardia di Financa dhe Antimafia e Leçes më 2 tetor, duke çmontuar një organizatë narkotrafiku italo-shqiptare, që operonte në kalimin e tonelatave me drogë nga Shqipëria në Itali dhe më pas në Spanjë dhe anasjelltas.
Të paktën 29 persona janë arrestuar dhe vendosur nën akuzë, mes tyre edhe gra, ku shumica janë familjarë dhe bosët emra të njohur.
Baza kryesore e organizatës ishte në Salento, ndërsa në operacion morën pjesë qindra forca dhe u sekuestruan drogë, para dhe sende me vlerë prove materiale.
Hetimi zbuloi ekzistencën e grupeve të shumta kriminale, kryesisht të përbëra nga italianë dhe shqiptarë (përfshirë një spanjoll), të cilët dyshohet se drejtonin një rrjet kompleks trafikimi droge. Operacioni, i quajtur “Gioele”, i drejtuar nga Drejtoria Antimafia e Qarkut të Leçes, e cila koordinoi hetimin, vazhdoi drejtpërdrejt me paralajmërimet, pa kërkuar më parë një masë paraprake.
Hetimet kanë nisur që në kohën e Pandemisë Covid-19, nëpërmjet survejimeve, përgjimeve, arrestimeve sporadike dhe sekuestrimeve. Kontaktet e forta të mbajtura jashtë vendit, veçanërisht në Spanjë dhe Shqipëri, ishin thelbësore për të gjithë këtë.
Një pjesë e dosjes është në proces pasi hetimet kanë nisur që nga 2018, duke vijuar gjatë pandemisë dhe aktualisht me arrestime dhe sekuestrime të tjera në vijim, informon media italiane.
Kush janë të dyshuarit?
Të akuzuarit dhe të arrestuarit janë: Xhuljano Ajazay, një shqiptar 28-vjeçar, Claron Bajrusi, një 21-vjeçar nga Campi Salentina, Julian Beqiraj, një shqiptar 45-vjeçar, Laura Borioni, një 51-vjeçare banore e Romës (por me vendbanim në Milano), Stefano Brocca, një 48-vjeçar nga Roma, Luigi Buttazzo, një 69-vjeçar nga Castri di Lecce, Mauro Centonze, një 50-vjeçar nga Lecce, Cristian De Giorgi, një 43-vjeçar nga Lecce, Alfred Feta (i njohur edhe si Fredi), një shqiptar 56-vjeçar, me vendbanim në Vicchio (Firence).
Po ashtu dhe: Jeta Feta, 51-vjeçare shqiptare, Matteo Fracarolli (i njohur si Rolli), një 40-vjeçar nga Novellara (Reggio Emilia); Erion Kaloshi, 44-vjeçari shqiptar; Arjan Komini, 44-vjeçari shqiptar; Lulezim Kule (i njohur si Luli ose Jimmy), 49 vjeç shqiptar, banues në Monteprandone (Ascoli Piceno); Eltion Majkaj (i njohur si Elti), 37-vjeçari shqiptar; Alessandro Marchello (i njohur si Otto), një 52-vjeçar nga rrethi Castromediano i Cavallino.
Nën hetim janë edhe: Lusjan Mbole (i njohur si Lusi), një shqiptar 30-vjeçar, me banim në Lecce dhe Zagarolo (Romë); Xhjusild Osmenaj, një shqiptar 34-vjeçar; Francesco Prato, një 55-vjeçar nga Lecce; Nelm Sacaj, një shqiptar 28-vjeçar; Shkelqim Sinani (i njohur si Çimi), një shqiptar 48-vjeçar me banim në Copertino; Marco Scalise (i njohur si Shell), një 52-vjeçar nga Milano; Carlo Serio, një 51-vjeçar me banim në Ibiza, Spanjë, me banim në Torre Chianca, Lecce; që dyshohet edhe si bosi i kartelit, Joan Herrera Sotorres, një 43-vjeçar nga Barcelona (Spanjë); Endri Xhumbaraj, një shqiptar 33-vjeçar; Ervis Xhumbaraj (i njohur si Visi), një 47-vjeçar shqiptar, banues në Romë (por me shtëpi në Leçe).
Së fundi: Sheptim Xhepa (i njohur si Tmi), 43 vjeç shqiptar, banues në Leçe; Anila Zeqe, 51 vjeçe shqiptare, banuese në Castri di Lecce; dhe Kujtim Zeqe (i njohur si Jimmy ose Çimi), 53 vjeç shqiptar, banues në Leçe. Disa nga të akuzuarit nga Lecce po mbrohen nga avokatët Silvio Verri, Antonio Savoia, Americo Barba dhe Raffaele Benfatto.
Mbi 2.5 tonë drogë
Gjatë hetimit, të kryer nga GICO (Grupi i Hetimit të Krimit të Organizuar) i “Fiamme Gialle” dhe të përqendruar në një periudhë dyvjeçare, nga viti 2018 deri në vitin 2020, rreth tridhjetë persona u arrestuan në flagrancë dhe u sekuestruan gjithsej 2,677 kilogramë lëndë narkotike, përfshirë kokainë, heroinë, hashash dhe marihuanë, si dhe 4,975 litra vaj hashashi.
Operacioni çoi gjithashtu në sekuestrimin e 192,640 eurove në para të gatshme, së bashku me gjashtëmbëdhjetë makina dhe katër anije, të gjitha asete që besohet se kanë qenë instrumentale për aktivitetin e paligjshëm.
Sipas hetuesve, vlera e drogës, nëse do të ishte vendosur në treg, do të kishte gjeneruar fitime të paligjshme të vlerësuara për organizatat kriminale prej afërsisht 6 milionë eurosh.
Grupi i Lulzimit dhe Serios
Ndër aktorët kryesorë në hetim janë shqiptari Lulezim Kule, banor i rajonit Marche, dhe Carlo Serio nga Lecce. I pari besohet se ka qenë në krye, duke mbajtur kontakte midis Shqipërisë dhe Spanjës; kjo e fundit është terminali i saj i konsoliduar.
Serio besohet gjithashtu se është banor i Ibizës dhe është tashmë në gjyq për trafikim të ngjashëm si pjesë e hetimit ndaj klanit Pepe-Penza-Gagliardi, i cili u shfaq vitet e fundit si dominues në kryeqytet dhe zonat përreth.
Prandaj, Kule do të kishte ofruar mbështetje logjistike për furnizimin, transportin dhe ruajtjen e “mallrave” (kryesisht kokainës), duke përfituar nga bashkëpunimi i një tjetër vendasi të Leçes, Francesco Prato, dhe Roman Laura Borioni.
Ndërkohë, Serio – bashkëpunëtori i besuar i Kules – me përvojë të provuar në “sektor” dhe burime financiare, do të kthehej në Itali kur të ishte e nevojshme për të organizuar trafikimin, gjithashtu me mbështetjen e Alessandro Marchello (nga Cavallino), Marco Scalise (nga Milano) dhe Joan Herrera Sotorres (nga Spanja) për përpunimin e drogës para dorëzimit tek blerësit përfundimtarë.
Shumë më tepër sesa një kuriozitet: për prodhimin e kanabisit, banda do të kishte përdorur ekspertizën e Matteo Fracarolli nga Reggio Emilia, pronar i një kompanie që merret me kultivimin e bimëve për përpunimin e fibrave tekstile, nëpërmjet shtimit të kanabisit të lehtë, duke krijuar në mënyrë efektive një laborator të aftë për të prodhuar sasi të mëdha të drogës në një kohë të shkurtër.
Një tjetër burrë nga Lecce që dyshohet se luajti një rol të rëndësishëm është Mauro Centonze, i cili, sipas dokumenteve, është i lidhur me vëllezërit shqiptarë Endri dhe Ervis Xhumbaraj, operativin e dytë në kryeqytetin e Salentos, dhe me Lusjan Mbole, me të cilin të dy janë të lidhur.
Ata dyshohet se krijuan një lidhje të vërtetë midis organizatave kriminale italiane dhe shqiptare, me Centonzen që bashkëpunonte duke ruajtur dhe shitur drogën, në disa raste duke drejtuar automjete të ngarkuara me “mallra” për të arritur në vendet e shkëmbimit.
Pastaj ishte grupi shqiptar i përbërë nga Alfred Feta, Arjan Komini, Shkelqim Sinanin dhe Kujtim Zeqe, me një tjetër bashkëpunëtor të dyshuar nga Salento, Luigi Buttazzo. Thuhej se ata ishin specializuar në tranzitin e narkotikëve nga bregu shqiptar, veçanërisht marihuanës dhe kanabisit, të destinuara për qendra të ndryshme italiane pasi ruheshin në provincën e Leçes.
Në veçanti, 69-vjeçari Buttazzo, një njeri i besuar i Zeqes (i cili jetonte gjithashtu në Lecce), dyshohet se ka siguruar punë në pikat e zbarkimit dhe ka ndihmuar në transportimin e drogës në një depo në marinën Torre Chianca. Prej andej, siç u përmend, substancat do të transportoheshin diku tjetër.
Krahas këtyre figurave të shquara, sipas hetimeve të urdhëruara nga Prokurori Publik Giovanna Cannarile, kishte edhe të tjerë që nuk u akuzuan për komplot për trafik droge, por për incidente individuale të trafikimit të drogës.
Disa janë identifikuar dhe për këtë arsye po hetohen, ndërsa të tjerë mbeten të panjohur.
