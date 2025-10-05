Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Konflikti mes adoleshentëve në Kamëz, Gjykata lë në burg të miturit
05-10-2025

Gjykata Penale e Tiranës ka caktuar masën e sigurisë “arrest në burg” për njërin nga 16-vjeçarët që u arrestua për sherrin dhe plagosjen e dy bashkëmoshatarëve të tjerë.

Ndërkohë, i mituri tjetër i arrestuar është vendosur masa e sigurimit “arrest në burg me afat 1-mujor“, pasi edhe ai vetë është i lënduar dhe mbrojtja ka pretenduar se ai nuk ka qenë pjesë e sherrit, por ka ndërhyrë për t’i ndarë. Derisa të sqarohen rrethanat e plota të sherrit mes adoleshentëve, gjykata i caktoi masë me afat.

