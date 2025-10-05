Një burrë gjendet i vrarë me armë zjarri në Kurbin. Emri dhe dyshimet e policisë

Kurbin – Një burrë është gjetur i vdekur në rrethin e Kurbinit dhe të gjitha dyshimet të çojnë në një vdekje të shkaktuar nga qitje me armë zjarri.
Policia tha se sot në fshatin Gjormë, Kurbin, në banesën e tij është gjetur pa shenja jete shtetasi Lulzim Karaj, 50 vjeç.
Nga veprimet e para hetimore dyshohet se 50-vjeçari është vetëvrarë me armë gjahu.
Hetimet e mëtejshme pritet të saktësojnë rrethanat e ngjarjes dhe shkaqet e saj. /noa.al
