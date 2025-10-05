Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Një burrë gjendet i vrarë me armë zjarri në Kurbin. Emri dhe dyshimet e policisë
Transmetuar më 05-10-2025, 10:19

Kurbin – Një burrë është gjetur i vdekur në rrethin e Kurbinit dhe të gjitha dyshimet të çojnë në një vdekje të shkaktuar nga qitje me armë zjarri.

Policia tha se sot në fshatin Gjormë, Kurbin, në banesën e tij është gjetur pa shenja jete shtetasi Lulzim Karaj, 50 vjeç.

Nga veprimet e para hetimore dyshohet se 50-vjeçari është vetëvrarë me armë gjahu.

Hetimet e mëtejshme pritet të saktësojnë rrethanat e ngjarjes dhe shkaqet e saj. /noa.al

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...