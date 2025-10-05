Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Ja 3 shenjat më me fat të ditës – e diel, 5 tetor 2025, sipas Paolo Fox
Transmetuar më 05-10-2025, 09:59

🔝 3 Shenjat më me fat të ditës (5 tetor 2025)

🐟 Peshqit

Qielli i sotëm është një ndër më premtuesit e muajit. Hëna në shenjë dhe ndikimi i favorshëm i Jupiterit sjellin sukses në punë, krijimtari dhe ndjenja të thella në dashuri. Frymëzimi, vendosmëria dhe qartësia bashkohen për të dhënë rezultate konkrete. Fusha me fat: punë dhe ndjenja – çdo nismë e sotme mund të sjellë shpërblime të mëdha.

🦀 Gaforrja

Pas javëve të lodhshme, kjo e diel hap një fazë të qetë dhe të begatë. Mërkuri dhe Hëna ju ndihmojnë të qartësoni situata, të zgjidhni probleme dhe të hapni rrugë të reja. Në dashuri, ndjenjat forcohen dhe marrëdhëniet marrin stabilitet. Fusha me fat: emocione dhe marrëdhënie familjare – dita ideale për harmoni dhe pajtime.

🦂 Akrepi

Energjia e yjeve ju favorizon në çdo drejtim. Sot keni forcë, guxim dhe magnetizëm të veçantë. Në punë mund të dilni fitimtarë nga situata të vështira, ndërsa në dashuri shkëlqeni me pasion dhe vetëbesim. Fusha me fat: sfida dhe vendime – është momenti për të treguar aftësitë tuaja pa frikë. /noa.al

Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

