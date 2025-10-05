Ja 3 shenjat më me fat të ditës – e diel, 5 tetor 2025, sipas Paolo Fox

🔝 3 Shenjat më me fat të ditës (5 tetor 2025)
🐟 Peshqit
Qielli i sotëm është një ndër më premtuesit e muajit. Hëna në shenjë dhe ndikimi i favorshëm i Jupiterit sjellin sukses në punë, krijimtari dhe ndjenja të thella në dashuri. Frymëzimi, vendosmëria dhe qartësia bashkohen për të dhënë rezultate konkrete. Fusha me fat: punë dhe ndjenja – çdo nismë e sotme mund të sjellë shpërblime të mëdha.
—
🦀 Gaforrja
Pas javëve të lodhshme, kjo e diel hap një fazë të qetë dhe të begatë. Mërkuri dhe Hëna ju ndihmojnë të qartësoni situata, të zgjidhni probleme dhe të hapni rrugë të reja. Në dashuri, ndjenjat forcohen dhe marrëdhëniet marrin stabilitet. Fusha me fat: emocione dhe marrëdhënie familjare – dita ideale për harmoni dhe pajtime.
—
🦂 Akrepi
Energjia e yjeve ju favorizon në çdo drejtim. Sot keni forcë, guxim dhe magnetizëm të veçantë. Në punë mund të dilni fitimtarë nga situata të vështira, ndërsa në dashuri shkëlqeni me pasion dhe vetëbesim. Fusha me fat: sfida dhe vendime – është momenti për të treguar aftësitë tuaja pa frikë. /noa.al
