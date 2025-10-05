Para grumbullimit me Francën, dëmtohet Kylian Mbappé

SPANJE – Mbrëmja e Real Madridit, pas një fitoreje bindëse 3-1 ndaj Villarrealit dje, dukej perfekte deri në minutën e 82-të. Kylian Mbappé sapo kishte shënuar golin e tretë të madrilenëve, pas një aksioni plot finesë dhe vetëmohim me Brahim Diaz (min. 81, 3-1).
Por në rifillimin e ndeshjes nga Villarrealit, francezi u rrëzua pranë rrethit të qendrës, duke mbajtur kyçin e këmbës së djathtë, dhe mjekët e Real Madridit hynë menjëherë në fushë për ta ekzaminuar. Stadiumi Santiago Bernabéu mbajti frymën, sigurisht siç do të bënte edhe Didier Deschamps nëse trajneri do të shikonte ndeshjen në televizor.
I ngrysur dhe i shoqëruar nga dy mjekët e Realit, sulmuesi i Madridit është direkt në dhomën e zhveshjes, pasi është zëvendësuar nga Rodrygo (83’). Sipas vëzhgimeve fillestare të stafit mjekësor të Merengues, Mbappé vuan nga një "shtrembërim i lehtë i kyçit të këmbës së djathtë. Ai ka pak shqetësim në kyçin e këmbës së djathtë dhe do të duhet t’i nënshtrohet analizave me ekipin e tij kombëtar", deklaroi trajneri i tij Xabi Alonso, në një konferencë për shtyp. “Ne do ta monitorojmë progresin e tij dhe shpresojmë që të mos jetë gjë më serioze se kaq."
Mbappé do të jetë i pranishëm në Clairefontaine të hënën, gjatë seancës stërvitore të ekipit francez, përpara dy ndeshjeve kualifikuese të Kupës së Botës kundër Azerbajxhanit dhe Islandës (10 dhe 13 tetor).
Pas ndeshjes, Real Madridi ishte i sigurt për pjesëmarrjen e tij në këto dy ndeshje. Sidomos pasi Mbappé u ndie mjaft mirë në dhomën e zhveshjes në fund të ndeshjes.
Një fillim i shkëlqyer i sezonit
Nëse lojtari i Madridit do të detyrohej të tërhiqej, kjo do të ishte një katastrofë e vërtetë për ekipin francez, duke pasur parasysh efikasitetin e tij të jashtëzakonshëm aktual. Sepse, edhe pse është më diskret dhe i ngathët se zakonisht, Mbappé vazhdon të shënojë gola me një ritëm marramendës.
Mbrëmë, ai shënoi golin e tij të 11-të në 7 ndeshjet e tij të fundit. I 9-ti në La Liga dhe i 14-ti në të gjitha garat për Realin, me të cilin ka një mesatare marramendëse prej 1.4 golash për ndeshje.
