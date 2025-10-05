Shkodër/ I riu paraqitet në spital me plagë nga armë zjarri

SHKODË- Një 30-vjeçar është paraqitur mëngjesin e sotëm në Spitalin Rajonal të Shkodrës me plagë të marra nga armë zjarri. Sipas infotmacioneve paraprake, 30-vjeçari me iniciale A.L është vetëplagosur. Ndërkohë Shërbimet e Policisë, së bashku me grupin hetimor, kanë shkuar menjëherë në vendngjarje dhe kanë bërë të mundur gjetjen e armës së zjarrit (automatik).
Njoftimi i Policisë:
Rreth orës 07:30, është paraqitur për ndihmë mjekësore në Spitalin Rajonal Shkodër, shtetasi A. L., 30 vjeç, i cili dyshohet se është vetëplagosur me armë zjarri. Shërbimet e Policisë, së bashku me grupin hetimor, kanë shkuar menjëherë në vendngjarje dhe kanë bërë të mundur gjetjen e armës së zjarrit (automatik)
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd