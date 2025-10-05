Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Shkodër/ I riu paraqitet në spital me plagë nga armë zjarri
Transmetuar më 05-10-2025, 09:33

SHKODË- Një 30-vjeçar është paraqitur mëngjesin e sotëm në Spitalin Rajonal të Shkodrës me plagë të marra nga armë zjarri. Sipas infotmacioneve paraprake, 30-vjeçari me iniciale A.L është vetëplagosur. Ndërkohë Shërbimet e Policisë, së bashku me grupin hetimor, kanë shkuar menjëherë në vendngjarje dhe kanë bërë të mundur gjetjen e armës së zjarrit (automatik).

Njoftimi i Policisë:

Rreth orës 07:30, është paraqitur për ndihmë mjekësore në Spitalin Rajonal Shkodër, shtetasi A. L., 30 vjeç, i cili dyshohet se është vetëplagosur me armë zjarri. Shërbimet e Policisë, së bashku me grupin hetimor, kanë shkuar menjëherë në vendngjarje dhe kanë bërë të mundur gjetjen e armës së zjarrit (automatik)

