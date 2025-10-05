Rusia sulm masiv ndaj Ukrainës. Polonia ngre në ajër avionët luftarakë për gatishmëri

Polonia ngriti në ajër avionët e saj luftarakë për të garantuar sigurinë ajrore të vendit, pasi Rusia ndërmori një sulm të gjerë me dronë dhe raketa ndaj qyteteve të Ukrainës perëndimore, përfshirë Lvivin, vetëm pak kilometra nga kufiri polak.
Në një deklaratë zyrtare, Komanda Operacionale e Forcave të Armatosura Polake tha se avionët polakë dhe aleatë të NATO-s po operonin intensivisht në hapësirën ajrore, ndërsa sistemet e mbrojtjes tokësore dhe radarët u aktivizuan në nivelin më të lartë të gatishmërisë.
“Veprimet janë parandaluese dhe synojnë të mbrojnë hapësirën ajrore dhe qytetarët tanë, veçanërisht në zonat kufitare pranë rajonit të kërcënuar”, thuhej në postimin e ushtrisë polake në platformën X.
Sulmet ruse përfshinë disa qytete ukrainase, duke shkaktuar viktima dhe dëme të mëdha infrastrukturore. Në Zaporizhzhia, një person u vra dhe të paktën nëntë të tjerë u plagosën, sipas Ivan Fedorov, kreut të Administratës Ushtarake Rajonale.
Lviv, një qytet i madh afër kufirit me Poloninë, gjithashtu u godit rëndë. Kryebashkiaku Andriy Sadovyi raportoi se transporti publik është ndërprerë dhe zona të tëra të qytetit kanë mbetur pa energji elektrike, si pasojë e sulmit.
“Disa lagje janë pa drita dhe pa ujë. Ekipet e emergjencës janë në terren,” tha Sadovyi në një postim në Telegram.
