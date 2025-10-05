Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
‘Në Leskovcin tonë, në tokën e Shqipërisë’! “Plisat” motivojnë kombëtaren për ndeshjen ndaj Serbisë
Transmetuar më 05-10-2025, 08:12

Me 11 tetor, Shqipëria do përballet me Serbinë në Leskovac, në përballjen kualifikuese të botërorit.

Gjatë ndeshjes Prishtina-Ballkani, e zhvilluar sot në Hajvali, tifogrupi “Plisat” hapën një banderolë mjaft domethënëse.

“Në Leskovcin tonë, në tokën e Shqipërisë. Na bëni krenarë, për nder të historisë”, shkruhet në Banderolë. Një mesazh mjaft i qartë, disa ditë para takimit të rëndësishëm.

