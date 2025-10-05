‘O tani ose kurrë’! Trump mesazh Netanyahut dhe Hamasit për t’i dhënë fund luftës

SHBA- Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, postoi një foto të një tubimi të madh të mbajtur të dielën në mbrëmje në Sheshin e Pengjeve në Tel Aviv, duke i bërë thirrje qeverisë izraelite të pranojë planin e tij për t’i dhënë fund luftës në Gaza dhe për të liruar të gjithë pengjet. Fotografia që Trump postoi tregon turmën nga lart, duke mbajtur një banderolë të madhe me sloganin "O tani ose kurrë".
Presidenti i SHBA-së është referuar më parë protestave në Izrael, përfshirë gjatë prezantimit të planit të tij për t’i dhënë fund luftës në Gaza në Shtëpinë e Bardhë më 29 shtator. Të shtunën në mbrëmje, rreth 120,000 protestues vërshuan Tel Avivin, së bashku me të afërmit e pengjeve, duke kërkuar që qeveria të respektojë marrëveshjen e armëpushimit dhe të kthejë pengjet – të gjallë e të vdekur.
Organizatorët raportuan se pjesëmarrja ishte një nga më të mëdhatë që nga fillimi i luftës. Trump ka sinjalizuar mbështetje dërrmuese izraelite për një marrëveshje pengjesh që do t’i jepte fund luftës. Qëndrimi i tij ka ushtruar presion mbi kryeministrin Benjamin Netanyahu që të pranojë propozimin e tij, pavarësisht faktit se zbatimi i tij do ta vinte atë në kundërshtim me aleatët e tij të ekstremit të djathtë, të cilët duan të vazhdojnë operacionin dhe të pushtojnë përgjithmonë Gazën.
Ndërsa bisedimet për armëpushim në Gaza hyjnë në fazën e tyre të fundit, presidenti amerikan ka lëshuar gjithashtu një paralajmërim të ashpër për Hamasin se "asnjë vonesë nuk do të tolerohet", ndërsa Izraeli ka shprehur optimizëm të kujdesshëm se të gjithë pengjet do të lirohen në ditët në vijim.
Kryeministri Benjamin Netanyahu tha se vendi ishte në prag të një suksesi shumë të madh, duke shprehur shpresën se të gjithë pengjet izraelite do të liroheshin së shpejti. Presidenti Isaac Herzog, nga ana e tij, ofroi mbështetjen e tij të plotë për përpjekjet e armëpushimit, megjithëse linja fillestare e tërheqjes së trupave e propozuar nga Shtetet e Bashkuara mund të jetë një pengesë.
Pavarësisht retorikës pozitive të Netanyahut, partnerët e koalicionit të ekstremit të djathtë në qeveri reaguan ashpër ndaj marrëveshjes, duke e quajtur atë një "disfatë kombëtare". Ministri i Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir, ishte ndër më kritikët, duke argumentuar se armëpushimi do t’i jepte Hamasit kohë për t’u riorganizuar.
Trump, nga ana e tij, njoftoi se Izraeli kishte pranuar vijën fillestare të tërheqjes të propozuar nga Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, harta që ai publikoi tregon një zonë dukshëm më të madhe të pranisë izraelite në Gaza sesa harta e paraqitur nga ndërmjetësit te Hamasi në mesin e korrikut.
Pavarësisht retorikës pozitive të Netanyahut, partnerët e koalicionit të ekstremit të djathtë në qeveri reaguan ashpër ndaj marrëveshjes, duke e quajtur atë një "disfatë kombëtare". Ministri i Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir, ishte ndër më kritikët, duke argumentuar se armëpushimi do t’i jepte Hamasit kohë për t’u riorganizuar.
Trump, nga ana e tij, njoftoi se Izraeli kishte pranuar vijën fillestare të tërheqjes të propozuar nga Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, harta që ai publikoi tregon një zonë dukshëm më të madhe të pranisë izraelite në Gaza sesa harta e paraqitur nga ndërmjetësit te Hamasi në mesin e korrikut.
I dërguari special i Trump për Lindjen e Mesme, Steve Witkoff, dhe dhëndri i presidentit, Jared Kushner, pritet të udhëtojnë në Egjipt për të negociuar detajet e lirimit të pengjeve dhe aspekte të tjera të planit të paqes, sipas dy zyrtarëve amerikanë. Megjithatë, gjakderdhja vazhdon, pasi të paktën 57 persona u vranë të shtunën në bombardimet izraelite në Gaza, sipas burimeve spitalore. Shtatëmbëdhjetë prej tyre shumë prej tyre fëmijë – vdiqën kur një raketë goditi një shtëpi në Qytetin e Gazës, ku u regjistrua numri më i lartë i viktimave.
New media post from Donald J. Trump(TS: 04 Oct 18:35 ET) pic.twitter.com/NTsR1ZF2Us— Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 4, 2025
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd