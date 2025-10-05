Netanyahu: Hamasi do të çarmatoset dhe Gaza do të çmilitarizohet. Shpresoj të njoftoj lirimin e pengjeve shumë shpejt

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka deklaruar se pret që lirimi i pengjeve izraelite të mbajtura nga Hamasi në Gaza të ndodhë “në ditët në vijim”. Në një deklaratë televizive, ai ritheksoi synimin për çarmatosjen e Hamasit dhe çmilitarizimin e Gazës, duke thënë se kjo do të arrihet “në mënyrën e lehtë apo të vështirë”.
Komentet e tij vijnë pas një deklarate të Hamasit të premten, ku grupi pranoi në parim një plan paqeje të ndërmjetësuar nga SHBA-ja që përfshin lirimin e 20 pengjeve izraelite dhe eshtrave të të vrarëve, në këmbim të lirimit të qindra palestinezëve të ndaluar dhe një armëpushim të menjëhershëm. Megjithatë, Hamasi nuk përmendi çarmatimin dhe kërkoi negociata për çështje të tjera.
Ndërkohë, të shtunën në mëngjes, Gaza u godit sërish nga sulme ajrore izraelite. Hamasi akuzoi Izraelin për “masakra” dhe kërkoi presion ndërkombëtar për ndalimin e tyre. Bisedimet indirekte për një armëpushim pritet të nisin të hënën në Egjipt.
Ish-presidenti amerikan Donald Trump, i përfshirë personalisht në negociata, i kërkoi Hamasit përmes platformës Truth Social që të pranojë planin “pa vonesa”, duke paralajmëruar se “të gjitha bastet do të anulohen” nëse nuk veprohet shpejt. Ai shtoi se Izraeli ka rënë dakord për një tërheqje fillestare sipas planit amerikan.
