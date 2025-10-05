Atentati i Sarandës, çfarë ndodhi 3 vjet më parë që çoi në arrestimin e viktimës së sotme

Atentati sonte nuk ishte i pari për 58 vjeçarin Isuf Jaçaj. Më herët në korrik 2022, ish burri i bashkëjetueses së tij, ishte sulur me armë në dorë për ta vrarë, por një aksion në kohë i policisë neutralizoi krimin e mundshëm.
Atëherë, policisë nuk arrestoi vetëm ish burrin, por edhe bashkëjetuesin Isuf Jaçaj sepse u gjet me një thikë.
Ngjarja ndodhi më 10 korrik 2022 në lagjen Nr.4 të qytetit të Sarandës, kur 34-vjeçari Kleo Hysi tentoi të vriste ish-bashkëshorten e tij, nënë e dy fëmijëve.
I riu u përfshi në këtë krim ndërkohë që ishte nën masë sigurie arrest shtëpie, masë që e theu duke shkuar në banesën ku 31-vjeçarja, ish grua e tij, jetonte me bashkëjetuesin e saj, shtetasin Isuf Jacaj, personi që sonte dyshohet se humbi jetën në makinën e tij.
Atëherë policia e arrestoi të riun Kleo Hysi nga Kalivaçi i Tepelenës. Po po ashtu arrestoi edhe 55-vjeçarin Isuf Jaçaj, pasi i gjeti një armë të ftohtë, thikë.
Çfarë tha policia më 10 korrik 2022:
Shërbimet e Komisariatit të Policisë Sarandë, pasi kanë marrë njoftim se në lagjen nr.4, Sarandë, shtetasi K. H. kishte konflikt me ish-bashkëshorten e tij, shtetasen F. C., 31 vjeçe dhe bashkëjetuesin e saj, shtetasin I. J, të cilët i kërcënonte se do t’i vriste me armë zjarri, menjëherë kanë organizuar punën dhe kanë finalizuar operacionin policor të koduar “On time”.
Si rezultat i operacionit, shërbimet e Policisë kanë vënë në pranga shtetasin K. H., 34 vjeç, i cili kishte thyer masën e sigurisë “Arrest në shtëpi”, të caktuar për veprën penale “Vjedhja me dhunë”.
Gjatë kontrollit fizik të këtij shtetasi, shërbimet e Policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale, një armë zjarri pistoletë me fishekë në fole, gati për qitje.
Po gjatë këtij operacioni, u bë dhe arrestimi në flagrancë i shtetasit I. J., 55 vjeç, pasi gjatë kontrollit fizik, iu gjet dhe iu sekuestrua një armë e ftohtë (përforcues grushti).
Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë, për veprat penale ” Largimi i të burgosurit nga vendi i qëndrimit”, “Mbajtja pa leje e armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit” dhe “Dhuna në familje”, në ngarkim të shtetasit K. H, si dhe “Prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje e armëve të ftohta” në ngarkim të shtetasit I. J.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd