Atentati i tmerrshëm në Sarandë, kush është viktima

Një atentat i tmerrshëm u cilësua nga banorët vendas, ai që ndodhi sonte në mes të Sarandës ku shpërthimi i fuqishëm mori jetën e një njeriu.
Policia lokale dyshon shumë se viktima është pronari i automjetit. Ai u gjet brenda makinës dhe rezulton shtetasi Isuf Jacaj, 57 vjeç, banor i Sarandës.
Gjithçka ka ndodhur sonte, rreth orës 22:50, në lagjen nr. 3, Sarandë, kur ka shpërthyer një sasi lënde eksplozive e vendosur në një automjet tip Toyota, në pronësi të shtetasit Isuf Jacaj.
Ky shtetas dyshohet se është edhe personi që ndodhej brenda në automjet i cili si pasojë e shpërthimit ka humbur jetën.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po vijon punën për identifikimin dhe kapjen e autorit/autorëve, zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe dokumentimin e saj ligjor.
Viktimës i ishte bërë atentat dhe më herët, në vitin 2022, por kishte arritur të shpëtonte.
Nga shpërthimi ka dëme serioze edhe në dida biznese përreth vendngjarjes.
/noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd