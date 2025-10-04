‘E tërhoqën zvarrë për flokësh dhe e detyruan të puthte flamurin izraelit’! Aktivistja turke denoncon keqtrajtimin e Greta Thunberg

IZRAEL- Aktivistja suedeze Greta Thunberg, e cila mbetet e burgosur në Izrael pas arrestimit të saj me aktivistët e Flotiljes Global Sumud që lundronin drejt Gazës, po mbahet në kushte shumë të vështira për t’u dhënë shembull të tjerëve, thotë një aktivist turk.
Ersin Celik, sipas Anadolu, zbuloi se "ata e tërhoqën Gretën e vogël nga flokët para syve tanë, e rrahën dhe e detyruan të puthte flamurin izraelit".
Ndërkohë, korrespondenca midis Ministrisë së Jashtme Suedeze dhe bashkëpunëtorëve të aktivistes, e parë nga Guardian, përshkruan gjithashtu kushtet e vështira të paraburgimit.
"Ambasada arriti të takohej me Gretën. Ajo raportoi dehidratim. Nuk ka marrë ujë dhe ushqim të mjaftueshëm. Ajo gjithashtu raportoi se kishte zhvilluar skuqje, të cilat dyshon se ishin shkaktuar nga pleshtat e shtratit. Ajo foli për trajtim të ashpër dhe tha se ishte ulur në sipërfaqe të forta për periudha të gjata", tha ministria në një email dërguar njerëzve pranë Thunberg.
Një tjetër i paraburgosur thuhet se i tha një ambasade tjetër se e panë Thunberg "duke u detyruar të mbante flamuj ndërsa po fotografohej. Ajo pyeste veten nëse fotot ishin shpërndarë". Nuk dihet se për cilët flamuj ishin këto. Kujtohet se aktivistët e arrestuar nga konvoji, përfshirë 27 grekë , po mbahen në burgun Ketziot në shkretëtirën e Negevit.
Sipas avokatëve të OJQ-së Adalah, të drejtat e anëtarëve të ekuipazhit të anijes janë "shkelur sistematikisht", duke deklaruar se aktivistëve nuk u është dhënë ujë, ilaçe dhe qasje e menjëhershme te përfaqësuesit e tyre ligjorë, ndërsa kushtet sanitare ishin të këqija .
Ekipi ligjor italian që përfaqësonte konvojin konfirmoi se të ndaluarit u lanë “për orë të tëra pa ushqim dhe ujë – deri vonë natën e kaluar”, me përjashtim të “ një pakete me patate të skuqura që iu dha Gretës , siç u regjistrua në kamera”. Avokatët raportuan gjithashtu raste të abuzimit verbal dhe fizik.
Gjatë një vizite në Ashdod të enjten në mbrëmje, Ministri i Sigurisë Kombëtare i Izraelit, i ekstremit të djathtë, Itamar Ben-Gvir, u kap në video duke i quajtur aktivistët “terroristë” ndërsa qëndronte para tyre. Disa aktivistë u dëgjuan duke bërtitur për çlirimin e Palestinës.
Kjo është hera e dytë që Thunberg arrestohet së bashku me anëtarë të tjerë të flotiljes, pas një përpjekjeje të ngjashme për të thyer bllokadën.
