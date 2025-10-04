Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
I mituri humb kontrollin e makinës dhe del nga rruga, përfundon në spital
Transmetuar më 04-10-2025, 22:26

Një aksident rrugor është shënuar mbrëmjen e së dielës, rreth orës 21:37, në aksin “Kosmaç – Vau i Dejës”, ku një 17-vjeçar ka humbur kontrollin e automjetit që po drejtonte dhe është përplasur me murin rrethues të një banese.

Sipas informacioneve paraprake, nga përplasja janë dëmtuar drejtuesi i mjetit, 17 vjeç, si dhe vëllai i tij, shtetasi F.G., të cilët janë transportuar menjëherë në Spitalin Rajonal të Shkodrës dhe ndodhen nën kujdesin e mjekëve.

Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të shkaqeve dhe rrethanave të aksidentit.

