Furia Bayern, 6 ndeshje 6 fitore!

GJERMANI – Bayerni i Mynihut nuk e ndal fillimim perfekt të sezonit në Bundesligë, duke mposhtur Eintracht Frankfurtin 3-0 në ‘Deutsche Bank Park’. Golat erdhën në momente të shpejta dhe vendimtare. Në sekondat e para, Serge Gnabry përfiton nga një top i lirë dhe shërben Luis Díaz-in, i cili shënon golin e parë për Bayernin. Frankfurt reagoi me një goditje të bukur nga Jean-Mattéo Bahoya, por një prekje me dorë nga Ritsu Dōan anuloi golin pas verifikimit nga VAR-i.
Goli i dytë erdhi nga Harry Kane në minutën pasuese, pas një topi nga Joshua Kimmich, duke e dërguar topin fuqishëm në cepin e largët. Kane u bë edhe lojtari i parë që shënoi 11 gola në gjashtë javët e para të sezonit në Bundesliga. Bayern vulosi fitoren me golin e tretë në minutat e fundit, kur Aurélio Buta bëri një pasim gabim, që i dha mundësinë Luis Díaz-it të kthente topin në rrjetë pas një aksioni të shpejtë.
Ky triumf i bën bavarezët liderë absolutë në Bundesligë me 6 fitore nga 6 ndeshje, ndërsa Frankfurt pësoi humbjen e tretë në katër ndeshjet e fundit dhe mbetet jashtë katërshes së parë. Për Bayern, test i madh vjen pas pushimit ndërkombëtar, kur do të ndeshet me Borussia Dortmund-in në ‘Der Klassiker’.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd