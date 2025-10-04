Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Furia Bayern, 6 ndeshje 6 fitore!
Transmetuar më 04-10-2025, 22:19

GJERMANI – Bayerni i Mynihut nuk e ndal fillimim perfekt të sezonit në Bundesligë, duke mposhtur Eintracht Frankfurtin 3-0 në ‘Deutsche Bank Park’. Golat erdhën në momente të shpejta dhe vendimtare. Në sekondat e para, Serge Gnabry përfiton nga një top i lirë dhe shërben Luis Díaz-in, i cili shënon golin e parë për Bayernin. Frankfurt reagoi me një goditje të bukur nga Jean-Mattéo Bahoya, por një prekje me dorë nga Ritsu Dōan anuloi golin pas verifikimit nga VAR-i.

Goli i dytë erdhi nga Harry Kane në minutën pasuese, pas një topi nga Joshua Kimmich, duke e dërguar topin fuqishëm në cepin e largët. Kane u bë edhe lojtari i parë që shënoi 11 gola në gjashtë javët e para të sezonit në Bundesliga. Bayern vulosi fitoren me golin e tretë në minutat e fundit, kur Aurélio Buta bëri një pasim gabim, që i dha mundësinë Luis Díaz-it të kthente topin në rrjetë pas një aksioni të shpejtë.

Ky triumf i bën bavarezët liderë absolutë në Bundesligë me 6 fitore nga 6 ndeshje, ndërsa Frankfurt pësoi humbjen e tretë në katër ndeshjet e fundit dhe mbetet jashtë katërshes së parë. Për Bayern, test i madh vjen pas pushimit ndërkombëtar, kur do të ndeshet me Borussia Dortmund-in në ‘Der Klassiker’.

