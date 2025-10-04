Premier League/ Liverpool pëson një tjetër goditje, Chelsea bën mrekullinë në Londër!

ANGLI – Liverpooli humbi kreun e Premier League përballë Chelsea, duke u mundur 2-1 në një ndeshje dramatike në ‘Stamford Bridge’, e katërta radhazi humbje për ta në Londër. Të kuqtë treguan përsëri dobësitë e tyre, sidomos në mesfushë, ku Moisés Caicedo përfitoi hapësirën dhe shënoi një gol spektakolar nga 25 metra për avantazhin e Chelsea-t.
Liverpool reagoi pas pushimit, me Cody Gakpo dhe Dominik Szoboszlai që krijuan raste të pastra, dhe në minutën e 60 Alexander Isak gjeti Gakpo-në për të barazuar rezultatin. Pavarësisht largimit të dy qendërmbrojtësve titullarë të Chelsea-s për shkak të lëndimeve, Liverpooli nuk arriti të shfrytëzonte mundësitë e krijuara.
Në minutat shtesë, Chelsea gjeti golin e fitores me Estêvão-n, që shënoi pas një pasimi nga Marc Cucurella, duke i dhënë Chelsea-s tri pikë vendimtare dhe duke i shkaktuar humbjen e radhës për Liverpool-in në fundjavë. Caicedo-s u shpall “Lojtari i Ndeshjes” për ndikimin e tij vendimtar në rezultatin përfundimtar.
Ky humbje i heq Liverpool-it kreun e tabelës dhe tregon se mbrojtja dhe efikasiteti në finalizim mbeten sfida kryesore për skuadrën e Arne Slot në mbrojtjen e titullit.
