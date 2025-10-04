Kategoria e Parë befasojnë Korabi dhe Luftëtari. Të gjitha rezultatet e javës

Java e 6-të e Kategorisë së Parë u mbyll ditën e sotme.
Skënderbeu mori fitoren e radhës, duke mposhtur me rezultatin 3-0 Kukësin, ndërsa Iliria mundi 2-1 Besën.
Korabi mori tre pikë në transfertë duke fituar 3-0 ndaj Burrelit, ndërsa Lushnja triumfoi 3-2 përballë Kastriotit.
Në ndeshjet e zhvilluara një ditë më parë, AF Luftëtari fitoi 3-2 në fushën e Pogradecit, ndërsa Laçi dhe Apolonia ndanë pikët me barazimin 1-1.
Pas javës së gjashtë, Skënderbeu kryeson renditjen me 16 pikë, i ndjekur nga Laçi dhe Iliria me nga 10 pikë.
Rezultatet e javës së 6-të:
Pogradeci – AF Luftëtari 2-3
Laçi – Apolonia 1-1
Iliria – Besa 2-1
Skënderbeu – Kukësi 3-0
Burreli – Korabi 0-3
Lushnja – Kastrioti 3-2
