Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Vllaznia fiton me Elbasanin e ngjitet në krye. Dinamo ‘fundos’ Flamurtari
Transmetuar më 04-10-2025, 21:21

Vllaznia merr fitoren e dytë radhazi në Superiore, teksa fitoi 1-0 ndaj Elbasanit. Goli i vetëm i sfidës u realizua nga Yago, në pjesën e parë. Ekipi i Martinit renditet në vendin e parë ndërsa Elbasani në të dytin.

Në sfidën tjetër të luajtur gjatë ditës, Dinamo mundi 2-0 Flamurtarin, duke “zhytur” në vendin e fundit vlonjatët. Guindo dhe Nani, nderuan dinamovitët me golat e tyre. Superiorja luan të dielën ndeshjet e tjera.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...