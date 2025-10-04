‘Nuk mbaj mend asgjë’! Gjendet i plagosur nga fsamiljarët një 30-vjeçar në Korçë

Një 30-vjeçar u gjet nga familjarët me plagë në trup në lagjen 15 të qytetit të Korçës. Mësohet se ai është dërguar në spital nga personat e fundit që kanë qenë pranë tij. I plagosuri i ka thënë policisë se nuk mban mend asgjë nga ngjarja.
Ende nuk janë përcaktuar rrethanat nëse ai është rrëzuar apo është dhunuar. Nga spitali konfirmohet se gjendja e tij është jashtë rrezikut për jetën. Policia vijon hetimet për zbardhjen e plotë të rastit.
