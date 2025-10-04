Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Gjeorgji, sulmohet pallati presidencial
Transmetuar më 04-10-2025, 19:10

Tbilisi- Tensione të larta janë regjistruar në protestat në Gjeorgji ku tubuesit hynë në pallatin presidencial në Tbilisi, duke thyer barrikadat metalike dhe u përplasur me forcat e rendit.

Sipas burimeve, policia përdori gaz lotsjellës, ndërsa dëshmitarë dhe mediat vendase raportojnë se janë përdorur edhe spraj piperi dhe ujë me presion për të shpërndarë turmën.

Mijëra qytetarë, kryesisht mbështetës të opozitës, u mblodhën në qendër të kryeqytetit ditën e sotme, duke bojkotuar zgjedhjet vendore dhe duke kërkuar lirimin e kundërshtarëve politikë, përfshirë aktivistë, gazetarë dhe figura politike të arrestuar pas protestave të fundvitit të kaluar. Gjatë tubimit, turma brohoriste “Revolucion!”.

Situata aktuale politike në vend mbetet e tensionuar, me zgjedhjet vendore të këtij fundjave që përfaqësojnë një test të rëndësishëm për partinë në pushtet “Ëndrra Gjeorgjiane”, pas fitores së kontestuar në zgjedhjet parlamentare të vitit 2024.

Protesta u organizua nga këngëtari i njohur Paata Burchuladze, themelues i platformës opozitare “Rustaveli Avenue”, ndërsa tetë parti opozitare që po bojkotojnë zgjedhjet janë bashkuar në këtë lëvizje, duke i quajtur zgjedhjet “një farsë elektorale” dhe duke akuzuar për një “operacion special rus”.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...